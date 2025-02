Via Roma, spunta un muro medievale 

Le sorprese negli scavi di via Roma, seppur previste, non mancano. Giovedì sera gli operai impegnati nella realizzazione del water front progettato dall’architetto Stefano Boeri, hanno rinvenuto quello che un tempo era un antico muro delle fortificazioni della città. Per fortuna il ritrovamento, con grande sollievo di commercianti e residenti, non bloccherà i lavori in corso che continuano con la posa in opera, verso largo Carlo felice, dei sottoservizi.

Niente stop

Ingegneri e archeologi lo sanno bene: sotto la pavimentazione di via Roma ci sono i resti della storia del capoluogo. Ritrovamenti storicamente già noti alla Soprintendenza e rispetto ai quali non c’è alcun interesse a mantenerli a vista.

«Il ritrovamento è stato fatto giovedì sera dagli operai impegnati nei lavori», spiega Sabrina Cisci, archeologa della Sovrintendenza. «Siamo andati immediatamente sul posto e verificato la posizione del reperto. È in prossimità del marciapiede, in un punto che non intralcia la posa della condotta idrica. Purtroppo era stato danneggiato in modo importante da opere del passato». La scoperta, quindi, non bloccherà il cantiere come era già successo per il ritrovamento all’altezza di piazza Deffenu, dove i lavori sono stati bloccati per due mesi e mezzo.

Muro medievale

Qual è la storia di quel muro? «Si tratta delle mura che difendevano la città, siamo nella zona del bastione di Sant’Erasmo, che protendeva verso il mare», afferma l’archeologa. Il ritrovamento, però, ha un’altra datazione. «Questa porzione di muro è molto più antica, risale al medioevo pieno, l’abbiamo capito studiando la tecnica edilizia e i reperti». Una scoperta imprevedibile? «No, le fonti dicono che in età Aragonese vennero fatte fortificazioni verso il mare. Stiamo analizzando e indagando anche sull’ipotesi pisana, che però al momento sembra la più remota». Gli archeologi della Sovrintendenza sono appena all’inizio del lavoro. «In un ambiente abbiamo scoperto strati di bruciato e ceramiche aragonesi risalenti al 14° secolo».

Ora che si farà? ««Purtroppo è impossibile la valorizzazione dal vivo del ritrovamento. A questo punto faremo un prospetto dettagliato del sito archeologico, perché non abbiamo alternative alla sua copertura», aggiunge Sabrina Cisci. «Poi procederemo come fatto in altre occasioni, l’ultimo caso in piazza De Gasperi, con tessuti speciali e inerti». La visita alle rovine sarà virtuale. «Elaboreremo una ricostruzione multimediale che consenta, attraverso un QrCode, di ammirare i reperti in immagini tridimensionali».

La paura

La notizia del ritrovamento archeologico ha fatto gelare il sangue a chi nel quartiere Marina vive o lavora. A vedere nero - visti i precedenti - soprattutto i commercianti. Da Palazzo Bacaredda arrivano notizie confortanti. «Ci aspettavamo i ritrovamenti», fanno sapere i responsabili del cantiere. «Il muro medievale scoperto durante gli scavi non disturba la continuazione dell’opera. Uomini e mezzi meccanici non si sono fermati e continua, come da programma, il montaggio delle condotte idriche». Per mettere in atto la fase due sarà necessario che la Sovrintendenza completi le indagini storiche. «Aspettiamo, come fatto in passato, che gli archeologi ci diano il nulla osta per procedere alla copertura».

