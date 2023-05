Via Roma, spunta un muro antico 

«Ci aspettavamo di trovare qualcosa», spiega Monica Stochino, soprintendente all’Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Cagliari, Oristano e Sud Sardegna, «si tratta di ritrovamenti importanti, presumibilmente legati alle fortificazioni del quartiere Marina, demolite a metà dell’Ottocento. Sappiamo che in quest’area c’era un bastione, si riconosce uno strato di pavimentazione, ma è necessario approfondire e fare tutti gli studi per capire bene di cosa si tratta. Ora lì non si può scavare oltre e la vasca di laminazione verrà realizzata più avanti in un tratto non interessato dai reperti».

Nei giorni scorsi il muro è stato coperto con un telone bianco e ieri l’archeologa della Soprintendenza, sempre presente in cantiere, come da prassi quando si tratta di interventi in un centro storico, ha effettuato un primo sopralluogo assieme ai responsabili dell’impresa.

«Lo avevamo messo in conto», afferma il sindaco Paolo Truzzu, «si stava procedendo con i saggi per la realizzazione delle vasche di laminazione ed è emerso il muro periferico della città antica. È possibile che nei prossimi giorni ci sia qualche rallentamento legato a questi ritrovamenti, ma ora è chiaro dove si può intervenire e si procederà di conseguenza».

I reperti della Cagliari che fu, in via Roma, sono riaffiorati anche questa volta. Nel cantiere che da qualche mese sta gettando le basi per la realizzazione del progetto firmato dall’archistar Stefano Boeri è stato ritrovato un muro della città antica: è spuntato nel tratto di strada davanti al palazzo del Consiglio regionale, durante la fase di realizzazione dei sottoservizi.

La soprintendente

«Nessuna sorpresa»

Il concetto lo ribadisce il dirigente comunale del servizio mobilità, Daniele Olla: «L’archeologa, trattandosi di un’area che è in fase di progettazione è stata definita sensibile, c’è tutti i giorni. Ieri eravamo in cantiere, non è stata una sorpresa vedere il muro. Tutto quello che viene ritrovato, verrà catalogato e messo in luce sulle carte e lo lasceremo in eredità a chi un giorno, speriamo tra duecento anni, deciderà di intervenire nuovamente su via Roma».

«In realtà ci sono due muri all’altezza del tratto davanti al Palazzo del Consiglio regionale. Quello recintato», prosegue Olla, «è un muro che sappiamo esserci da tempo, è ovvio che quando apriamo e facciamo il cassettonato della strada queste cose ritornano. Ora stiamo scavando per posare la nuova rete fognaria, la vasca di laminazione è già stato deciso che verrà realizzata più avanti. Quando facciamo questi scavi lunghi ampliamo un po' lo scavo per capire cosa c’è e portare in luce quello che teoricamente dovrebbe già essere nelle mappe, così insieme all’archeologa lo fotografiamo e lo cataloghiamo».

«Ritrovamenti normali»

Insomma tutto sembra procedere regolarmente, senza alcun intoppo per il proseguo dei lavori. «In una città come Cagliari trovare durante i lavori reperti della città antica non è insolito. È successo duranti i lavori nel Corso Vittorio Emanuele e anche in viale Trieste. Questi reperti vanno inquadrati e definiti. La presenza della Soprintendenza è fondamentale proprio per questo: stiamo lavorando con sinergia e costanza, ma si tratta di normale amministrazione in queste aree», precisa Daniele Olla.

Dunque i lavori partiti lo scorso marzo stanno rispettando la tabella di marcia. «Il contratto scade quindici mesi dopo l’avvio del cantiere, in quest’arco di tempo ci sono fasi di apertura e chiusura di alcuni tratti, che ora non è possibile stabilire. I resti di un muro erano già apparsi la prima volta che è stata aperta la strada nel 2013, ora dobbiamo solo tutelarlo e proteggerlo, evitando di demolirlo con il passaggio dei tubi».

