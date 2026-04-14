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Selargius.
15 aprile 2026 alle 00:17

Via Roma, slitta la fine del cantiere Abbanoa 

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Slitta a metà maggio la fine del cantiere Abbanoa in via Roma. Operai e mezzi sono tornati a gennaio nell’arteria del centro di Selargius, attraversata ogni giorno da centinaia di automobilisti, per un ulteriore step di sistemazione della rete idrica.

Lavori in corso e la conseguente rivoluzione al traffico che, stando ai tempi messi nero su bianco nella nuova ordinanza stilata dalla polizia locale, dovrebbero terminare il 15 maggio: stop alla sosta in alcuni tratti di via Roma, divieto di transito per il trasporto pubblico e i mezzi pesanti, e resta vietato l’accesso – con tanto di inversioni del senso di marcia e obblighi di svolta – quando il cantiere sarà concentrato fra gli incroci con via Sant’Olimpia e via Dante.

Confermate le regole nella viabilità anche per quando i lavori arriveranno nel tratto fra le intersezioni con via D’Azeglio e via Digione: in questo caso viene istituito il divieto d’accesso all’incrocio con via San Martino, il doppio senso di circolazione e lo stop alla sosta in via D’Azeglio e via Pisacane. Un ulteriore step del cantiere che dovrebbe concludersi fra un mese.

L’obiettivo – più volte ribadito da Abbanoa – è ottimizzare lo schema idrico cittadino e ridurre la dispersione idrica che a Selargius ha già portato, nel corso degli ultimi anni, a un risparmio complessivo di oltre 90 litri al secondo.

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