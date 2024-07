Via Roma, slitta la fine dei lavori 

L’idea era quella di finire i lavori, nella prima parte chiusa da un anno e mezzo, alla fine di luglio. Nona sarà così. E nemmeno un mese dopo, ad agosto. Forse, alla fine di settembre. Se va bene. Poi si comincerà a lavorare sull’altro “pezzo”, quello che arriva fino al Largo. Visti così, difficile che via Roma riesca a tornare “libera” per la fine dell’anno. Oggi quella scadenza (che attende anche l’Arst per portare i binari della metropolitana in piazza Matteotti) sembra più un sogno. Anche se qualcuno, all’interno del cantiere, sostiene che «senza intoppi, come quello che ha fermato i lavori lo scorso anno», cioè i ritrovamenti archeologici, «si potrebbe andare spediti e chiudere a fine anno o l’inizio di quello prossimo». Massimo Zedda ha sul tavolo il dossier di via Roma ed è questa una delle priorità del sindaco appena arrivato a Palazzo Bacaredda: su via Roma vuole in tutti i modi accelerare i lavori (per quanto possibile) e riaprire. Perché i cagliaritani sono diventati matti con la nuova viabilità, i residenti della Marina penalizzati con il “taglio” dei parcheggi, i commercianti di via Roma allo stremo con il calo degli affari determinato dal cantiere. E poi perché in via Roma, prima o poi, dovrà arrivare anche il nuovo cantiere, quello della metropolitana.

Lo stato

Da qualche settimana in via Roma ci sono più operai e dando una veloce occhiata oltre la recinzione sembra che sia in effetti così: sulla strada, dove dopo la riqualificazione circoleranno le auto su una sola corsia per senso di marcia, i basoli sono stati sistemati su quasi tutta la zona (mancherà si e no una cinquantina di metri da sistemare); accanto, stanno comparendo gli alberi e ruspe e operai sono al lavoro per sistemare anche quei basoli che sono stati tolti dal lato portici (ridotto a due corsie). Ma proprio li, dove si era detto che sarebbe sorto un “bosco” alberato con tanto verde e spazi per la socialità, sembra che stia nascendo qualcosa di diverso. L’aria internazionale della Promenade di Nizza, insomma, sembra lontana e il futuro prossimo della strada a firma Boeri, oggi, vista dai portici che da marzo 2023 sono imprigionati nel cantiere che blocca un bel pezzo di città, è un’immagine confusa.

Gli alberi

Mesi fa, diversi mesi fa, la Soprintendenza aveva fatto modificare il progetto originario, chiedendo e ottenendo di piantare una diversa tipologia di alberi: niente bosco, insomma, per non cancellare il paesaggio e mantenere la vista dai “coni” dalla Marina verso il mare. Ma anche meno aree verdi dentro gli oltre cinquemila metri quadri destinati ai pedoni e alla socialità. Perché la Passeggiata Scoperta, per intendersi, era una “lingua” che aveva una certa connotazione e quella si doveva mantenere. Ed ecco allora che, in questi giorni, gli operai stanno montando i basoli avanzati dalla carreggiata ristretta sul lato portici.

Il futuro

Così, seppure avanti piano, il futuro di via Roma sembra comunque ogni giorno sempre più vicino. L’intervento urbano e paesaggistico ha, come noto, l’obiettivo di ripristinare il valore sociale e ambientale del lungomare, dove la mobilità viene ripensata in chiave più dolce. Con il nuovo hub di interscambio per il trasporto pubblico che mette insieme stazione, piazza Matteotti e la Marina che avrà un ruolo chiave. Con la città che oggi guarda il mare e a conclusione della opere se lo riprenderà. Bello. Per i cagliaritani, però, adesso l’importante è che si faccia presto. ( ma. mad. )

