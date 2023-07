Via Roma, slitta ancora la ripresa dei lavori I negozianti: «Fate presto» 

La pazienza dei commercianti di via Roma è finita, e a poco serve che venga detto che al termine dei lavori la zona sarà più bella. Lo stop al cantiere del mese scorso, dopo il ritrovamento dei reperti, non è piaciuto ai negozianti della zona così come che nemmeno ieri sia ripartito, nonostante l'annuncio dei giorni scorsi. «Ci siamo illusi, invece non abbiamo visto nessuno: gli operai non ci sono così come le speranze», l'amarezza di Elisabetta Fiorenza, dal negozio di artigianato sardo sotto i portici. «Avremmo voluto, almeno finché non ci sono le ruspe e i lavori, che fosse stato aperto qualche passaggio pedonale: avrebbe cambiato un po' le cose. Abbiamo già visto diminuire gli incassi del 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nonostante ci dicano che la città sia piena di turisti loro vedono il cantiere, evitano la zona e non arrivano qui».

Difficoltà aggiuntive

Oltre al cantiere, alcuni commercianti hanno avuto altri problemi legati a diversi fattori. Fra questi Antonio Durzu, l'edicolante che a metà maggio ha perso il chiosco per il crollo del ramo dell'albero adiacente. «Purtroppo sta andando tutto a rilento, non si capisce il motivo per cui stiano ritardando», dichiara sui lavori in via Roma. Lui è in attesa anche di un'altra risposta, sul chiosco sostitutivo: per ora vende i giornali dalla sua auto. «Siamo in fase di approvazione delle varie proposte, spero che tutto si risolva presto. Ho fatto la mia richiesta, devono valutare se sia compatibile o no». Più avanti, nei portici, una zona transennata dalla Protezione Civile per la caduta di calcinacci porta altro malumore. «Sono state messe proprio davanti al mio negozio: non sappiamo perché e, in generale, non sappiamo più cosa dire», la delusione di Fabrizio Trudu, titolare di una tabaccheria. «Già lavoriamo poco, poi il cantiere non riprende e non sappiamo quando finirà. Quando andranno via i turisti rischieremo di fare la fame».

L'amarezza

C'è chi segnala che, anche prima dello stop, gli operai fossero comunque pochi e non su tutta l'area. E chi se la prende con la comunicazione – non rispettata – di ripresa delle attività. «Certe affermazioni non si fanno se non si è certi che i tempi vengano rispettati: evidentemente qualcuno non sa come funziona ma si è avventurato in dichiarazioni pubbliche», contesta Maurizio Savigni. Il gioielliere Giancarlo Rolla, oltre a non apprezzare del tutto il waterfront di Stefano Boeri, ironizza anche sugli altri cantieri: «Cagliari è la città dei lavori non finiti, tra via Dante e via Roma per non parlare di viale Diaz. Il progetto sarà anche visivamente bello, ma porterà meno gente nei portici».