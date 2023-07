Via Roma, slitta ancora la partenza 

Più che di falsa partenza sarebbe meglio parlare di blackout istituzionale. Operai e ruspe che sarebbero dovuti entrare in azione ieri per la realizzazione del waterfront di via Roma disegnato dall’archistar Stefano Boeri sono ancora fermi. O meglio, non si vedono ancora. Il mese di stop causato dai ritrovamenti legati alle fortificazioni del quartiere Marina e demolite a metà dell’Ottocento, scoperte storicamente già note per la Soprintendenza e rispetto alle quali non c’è alcun interesse a mantenerle a vista, non sono ancora ripresi perché i mezzi della Pellegrini, la società che si è aggiudicata l’appalto, erano impegnati in altri cantieri fuori città. Questa la versione ufficiale che lascia più di un dubbio. A causare il nuovo slittamento potrebbe essere stata la mancata comunicazione all’azienda del riavvio dei lavori autorizzato dalla Sovrintendenza dopo il sopralluogo di martedì scorso 4 luglio.

Falsa partenza

Ieri mattina l’assessore ai Servizi tecnologici Alessio Mereu si è presentato in via Roma per fare il punto sulla ripresa dei lavori nella strada più importante della città, annunciata sabato dall’Unione Sarda, con i giornalisti di Videolina e della Tgr Sardegna. Ma oltre le reti che delimitano il cantiere, di uomini e mezzi neanche l’ombra. Solo un esercito di croceristi appena sbarcati che guardavano incuriositi e stupiti. I colleghi raccontano di un evidente imbarazzo da parte del rappresentante della Giunta comunale per la mancata ripartenza dell’opera. Nessuno aveva informato Mereu dell’intoppo. Partono – così raccontano – ua serie di telefonate infuocate per fare chiarezza sul “mistero”. «Abbiamo il nulla osta della Sovrintendenza già da venerdì scorso», ribadisce l’assessore. Allora, perché è ancora tutto fermo? «L’impresa ha gli operai e i mezzi impegnati in cantieri fuori città, a breve torneranno a lavorare in via Roma», questa la versione ufficiale. Sia ben chiaro, un giorno di ritardo dopo un mese di stop potrebbe non incidere in modo pesante sulla consegna dell’opera, di certo mette in evidenza l’attenzione riservata alla più importante arteria del capoluogo e ai disagi, con le conseguenti proteste, causati ad automobilisti costretti a percorrere incolonnati il “rally” del lato mare».

Oggi si riparte

Daniele Olla è il responsabile comunale dell’area Mobilità, infrastrutture viarie e reti che venerdì aveva annunciato la ripartenza dei lavori di via Roma. Se il ritrovamento delle fortificazioni non lo ha stupito («Sapevamo della loro esistenza e la loro collocazione approssimativa») è rimasto spiazzato dal deserto nel cantiere. «L’impresa non ha fatto in tempo a riposizionare uomini e mezzi, impegnati altrove», afferma Olla. «Tre giorni non sono stati sufficienti». Quando ripartiranno i lavori? «Sono in contatto con loro e gia domani mattina (oggi per chi legge) dovrebbero finalmente riprendere gli scavi per la demolizione di un massetto vicino alla passeggiata e la sistemazione delle reti che consentiranno la posa in opera della tubazioni, che saranno spostate di alcuni metri rispetto al progetto originario».

Il sindaco

«Su via Roma c’è tanta attenzione da parte dell’amministrazione», ha detto ieri il sindaco Paolo Truzzu intervistato a Radiolina da Fabio Manca (la trasmissione si può riascoltare sul podcast disponibile sul sito di Radiolina e sulla app Unione Digital). «Venerdì la Sovrintendenza ci ha confermato l’ok alla modifica progettuale e lunedì sarebbero dovuti ripartire i lavori. I cantieri, però, non sono un interruttore della luce, quindi presumibilmente l’impresa si sta riorganizzando e nei prossimi giorni riporterà mezzi e operai sul luogo».

L’impresa

La società Pellegrini affida a una dipendente che risponde al centralino: «Preferiamo non parlare per giustificare la mancata partenza».

