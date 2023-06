Via Roma, si fermano i lavori  

E adesso si fermano i lavori (anche) nel cantiere di via Roma. Dopo quelli della metro (ripartiti di slancio un mese fa dopo un problema con l’impresa) ora tocca a quelli più importanti, che da tre mesi rivoluzionano la viabilità e che adesso si bloccano “a tempo indeterminato” dopo i ritrovamenti archeologici di alcune settimane fa. Il Comune deve approvare una variante al progetto per trovare una nuova collocazione alle vasche di raccolta delle acque piovane e la Soprintendenza dovrà poi approvarlo: solo in quel momento (quando?) ruspe e operai torneranno in cantiere. «Sono in corso interlocuzioni con la Soprintendenza per il riavvio, il più presto possibile, l cantiere con le modifiche che si sono rese necessarie», spiega l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. «Occorre modificare il progetto per preservare le strutture antiche», conferma la soprintendente Monica Stochino. «Non credo che saranno necessari tempi lunghi. Anzi», aggiunge, «penso che il cantiere possa ripartire abbastanza agevolmente non appena vedremo la variante al progetto».

L’iter

Un mesetto fa, nella pancia del cantiere avviato dall’amministrazione per disegnare il nuovo waterfront e avvicinare la città al mare gli operai hanno scoperto ritrovamenti importanti legati alle fortificazioni del quartiere Marina e demolite a metà dell’Ottocento. Ritrovamenti storicamente già noti per la Soprintendenza e rispetto ai quali non c’è alcun interesse a mantenerli a vista. C’è però il dovere di custodirli in buono stato e per questo occorre modificare il progetto originario che proprio in quella zona prevedeva la realizzazione delle vasche di raccolta. «In questo momento gli operai non possono continuare a scavare, e il riavvio sarà concordato con la Soprintendenza. Esattamente come avviene per tutte le fasi di questo cantiere: come è noto, infatti, ogni fase di quest’opera viene seguita dal prima giorno dagli esperti della Soprintendenza», spiega ancora l’assessore Mereu.

Le modifiche

Ora la domanda è: per quanto tempo il cantiere rimarrà bloccato? E di quanto slitterà, quindi, la fine dei lavori? Originariamente, l’amministrazione aveva fissato la riapertura della nuova via Roma per l’autunno. A questo punto sarà inevitabile un allungamento dei tempi. Comune e Soprintendenza rassicurano che «si tratta di situazioni abbastanza normali, data l’area del cantiere» e si farà di tutto perché i lavori ricomincino e finiscano il prima possibile anche se «in questo momento non si può valutare un termine». Tocca all’amministrazione presentare una variante al progetto e indicare le nuove aree dove realizzare le vasche di accumulo delle acque e riprogettare, inevitabilmente, le condotte. Una volta che verrà definito il nuovo disegno, spetterà poi alla Soprintendenza dire si o no, concordare insieme la nuova ubicazione delle vasche. «Insieme a questo, il Comune presenterà anche alcune precisazioni progettuali che avevamo richiesto nella fase originaria», spiega ancora la dottoressa Stochino. Dettagli “tecnici”, come gli attacchi delle pavimentazioni o il sistema di riposizionamento del basolato. «Tutte procedure abbastanza normali nell’ambito di opere pubbliche di questa rilevanza», dice ancora la Soprintendente. «Anche noi, d’intesa con il Comune», e i desiderata di tutti i cagliaritani, «ci teniamo che il cantiere proceda spedito per poter finalmente godere di una nuova via Roma, nel rispetto del contesto storico e culturale».

RIPRODUZIONE RISERVATA