Via Roma, sì ai nuovi marciapiedi 

Da anni un piccolo tratto del marciapiede della via Roma – dall’incrocio con viale Rinascita sin quasi all’incrocio con via Castello – rappresentava un rischio per i pedoni a causa di dislivelli e mattonelle rialzate. Più volte i residenti avevano chiesto un intervento urgente all’amministrazione.

Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per un importo di ventimila euro (12.500 euro dal ministero dell’Interno, il resto da fondi comunali). Nella delibera viene messo in evidenza che si provvederà, fra l’altro, alla «demolizione dei tratti di marciapiede deformati a causa delle radici degli alberi e al taglio di quattro piante di medie dimensioni che causano la deformazione dei marciapiedi».

Assieme alle piante saranno estirpate anche le radici. Il nuovo tratto di marciapiede sarà realizzato in calcestruzzo armato e la pavimentazione con piastre di cemento.

