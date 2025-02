Via Roma, si accende lo scontro 

Sul selciato ancora un po’ farinoso di via Roma, complici i 675 giorni di cantiere, lo scontro politico si allunga insieme all’incessante andirivieni dei curiosi. Massimo Zedda, in teoria, si sarebbe dovuto ritrovare con un pezzo di città nuovo di zecca e svariati problemi in meno. Invece nella via Roma allargata per i pedoni e ristretta per gli automobilisti, il sindaco Zedda deve far i conti con la grana di altri possibili ingorghi. «Il rischio – dice – è avere in due corsie il traffico che prima stava su otto». A Zedda risponde ancora FdI, visto il silenzio scelto da Paolo Truzzu, l’ex inquilino di Palazzo Bacaredda che si era affidato all’archistar Stefano Boeri per ridisegnare via Roma. «Sfugge il senso della polemica – dice il segretario cittadino Toto Sirigu –: uno spazio di pregio è stato restituito alla città, come avviene nelle migliori città del mondo».

Il quadro

Zedda l’ha detto da subito, alla riapertura di via Roma, quarantotto ore fa, che lui quei 10 milioni di investimento li «avrebbe spesi per altro». Il sindaco parte da un dato di fatto: «Sul lato portici, la strada è stata ridotta a due corsie». Prima erano quattro e se anche nel libro dei sogni di Zedda c’era (e c’è stata per un mese) la chiusura totale di quella parte di via Roma, il cantiere aperto da Truzzu ha fatto capire quanto l’antico selciato sia uno snodo centrale del traffico. Anche perché a Cagliari, nei cinque chilometri quadrati di centro urbano, transitano ogni giorno 100mila auto e non è che in quattro e quattr’otto ci sarà la conversione in massa ai mezzi pubblici.

L’incognita

L’altro elemento è che «con il passaggio esclusivo della metro nella corsia preferenziale», salvo deroghe al momento inesistenti, «i bus dovranno cambiare percorso», continua a ragionare Zedda. Non è finita: «Se ci sarà bisogno di intervenire sulla Lungomare 11 Settembre», ovvero le quattro corsie lato porto, «come sarà possibile auto e mezzi pubblici transiteranno tutti sulla via Roma lato portici?». Zedda per sciogliere i nodi ha già iniziato a lavorare «con l’Arst, con il nostro settore Mobilità e Viabilità, con il Ctm e l’Università – sottolinea – per studiare soluzioni sul traffico». In Comune c’è preoccupazione. La partita viabilità non è «di facile soluzione. Il rischio, visto l’intervento su via Roma, dove non è stato fatto un adeguato studio sul traffico, è che la zona venga congestionata».

La replica

Sirigu già venerdì, rispetto ai dubbi di Zedda, aveva rimandato allo studio allegato al progetto. Ieri il segretario è tornato su quelle 47 pagine spiegando che «se si dovesse intervenire sul lato porto, come auspichiamo per creare la piazza sul mare, il traffico potrebbe essere riorganizzato utilizzando temporaneamente la corsia della metro con una presenza promiscua degli autobus, ma anche utilizzando le corsie interne allo scalo marittimo, in accordo con l’Autorità portuale. Siamo però nel campo di ipotesi che devono essere eventualmente confermate da tecnici, non dalla politica, sulla base dei cantieri non ancora aperti».

Secondo aspetto

Quanto alle due corsie del lato portici, Sirigu ribatte così a Zedda: «Sempre nello studio allegato al progetto, la velocità media di percorrenza non mostra grosse differenze rispetto al lato porto. Inoltre – sottolinea il segretario di FdI – la presenza della metro porterà a riorganizzazione delle linee del Ctm, tale da determinare una riduzione della quantità di autobus rispetto a quelli che oggi attraversano via Roma». Ancora: «Il traffico Arst o delle linee private sarà invece previsto sulla 4 corsie lato porto». Zedda, l’altro giorno, faceva notare che, alla fine, nessuna traccia del bosco annunciato (lo aveva confermato a Radiolina a settembre lo stesso Boeri). Sirigu assicura che «né Truzzu né la Giunta di centrodestra hanno mai parlato di bosco, semmai di passeggiata alberata o promenade verde. Non è corretto dire nemmeno che l’intervento ha stravolto il disegno storico di via Roma. Semmai è il contrario: la fisionomia attuale recupera quella originaria, mantenuta più o meno sino alla fine degli anni Sessanta».

