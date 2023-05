Via Roma, schiamazzi notturni:  interpellanza di Bettina Pisanu  

Rumori molesti di ogni genere fino a tarda notte provenienti dall’open shop di via Roma. La consigliera di minoranza Bettina Pisanu ha portato in consiglio, per la seconda volta, il disagio che vivono i residenti della zona. Lavoratori che sono costretti persino ad uscire di casa nel cuore della notte per mandare via gli avventori, non solo nel weekend. Urlano, giocano a pallone con le bottiglie, bevono, sbattono i pugni sulle slot, isolate in una sala a parte. «Il problema è che non non si tratta di chiacchiericcio ma di baccano a tutte le ore. È diventato davvero difficile vivere in quella zona».

E la consigliera vede nei controlli e nell’ordinanza del sindaco una soluzione: «Si potrebbe fare un’ordinanza per evitare l'apertura su 24 ore e per quanto riguarda la sala slot inibire l’ingresso ai minorenni, o con un sistema di videosorveglianza collegata con la polizia locale o le forze dell’ordine che possa tenere conto di chi sono gli avventori, oppure limitando gli ingressi a determinate fasce orarie. È importante che venga risolto il problema, I residenti che sono esasperati». Il sindaco Davide Burchi: «Il problema è stato segnalato più volte. Abbiamo chiesto di incrementare i controlli e sono state fatte delle verifiche. Abbiamo le idee abbastanza chiare e in tempi stretti daremo un indirizzo. Evidentemente se il problema persiste vanno fatte delle scelte ulteriori, deve essere un servizio e non un problema». (p. cam.)

