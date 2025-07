Via Roma, rivoluzione a senso unico (invertito) 

Senso unico invertito in via Roma. La rivoluzione del traffico nel salotto buono di Lanusei è uno dei punti da discutere nel nuovo piano del traffico al vaglio dell’amministrazione comunale di Lanusei. Se ne saprà di più oggi dopo una riunione di maggioranza. Sul tavolo le proposte che il team di progettisti sta mettendo a punto per decongestionare la circolazione automobilistica in alcune aree calde come piazza Marcia, la zona dell’ospedale e, appunto, la via Roma. Analizzate le aree su cui intervenire, gli orari critici, il numero di residenti e frequentatori dei paesi limitrofi, gli orari di maggiore affluenza. Sulla base di queste cifre, in Via Roma potrebbe concretamente essere invertito il senso di marcia, così come da via Tortolì a salire verso piazza Mameli. C’è chi ipotizza anche una Ztl per soli residenti con la devizione del restante traffico sulla circonvallazione est. «Con una buona segnaletica, i problemi si superano - commenta Gianni Perotti, assessore all’Urbanistica -. Ci sono state presentate diverse simulazioni ed è plausibile che presto si facciano delle prove per valutare al meglio alcune soluzioni, tra cui l’apertura alle auto della strada che costeggia le scuole lementari così da decongestionare via Roma e via Umberto. Le proposte al vaglio non sono rivoluzioni copernicane, si tratta di cambiare di poco le abitudini. E adattarsi».

