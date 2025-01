Via Roma riaprirà (forse già) domani 

Una parte della segnaletica orizzontale è stata già disegnata: ora è quasi tutto pronto per l'apertura del primo tratto di via Roma, chiusa ormai da quasi due anni. Sarà domani. O al più tardi sabato. La riapertura riguarda il tratto di strada che, da piazza Ingrao (dall'incrocio con via XX Settembre) arriva sino a via Barcellona. Parte di via Roma aperta anche alle auto: da viale Regina Margherita si potrà svoltare anche a destra. Naturalmente i lavori non sono ancora terminati: ora si va avanti con il secondo lotto sino ad arrivare all'incrocio con il Largo Carlo Felice. I cagliaritani potranno vedere da vicino anche la promenade verde (almeno così era prevista nel progetto) con 200 nuovi alberi, altalene e giochi per bambini. Contestualmente, il Comune riaprirà anche piazza Matteotti, dove i lavori sono terminati da diverse settimane. A quel punto il giudizio passerà nelle mani dei cagliaritani.

La seconda parte dei lavori in via Roma terminerà prima dell’estate di quest’anno. Per l'ultima fase degli interventi non ci saranno le incognite che hanno segnato i lavori nel primo tratto: ovvero la possibilità che riaffiorino vecchie mura della città. Questo perché non dovendo costruire qui vasche per il contenimento (e il riutilizzo) delle acque piovane, gli scavi saranno più “leggeri”.

