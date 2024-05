Via Roma, passeggiata tutta nuova 

Terralba sta cambiando volto grazie ai numerosi lavori pubblici che stanno trasformando il paese in un luogo più moderno e sostenibile. A iniziare da via Roma con una pavimentazione tutta nuova. I progetti, complessivamente 20 milioni di euro, stanno prendendo forma con la consegna delle prime opere e l’apertura dei cantieri. «Andiamo avanti dando attuazione al programma di opere pubbliche che abbiamo presentato per una Terralba sempre più green e moderna», commenta il vicesindaco, Andrea Grussu.

Via Roma

Proprio in questi giorni si stanno ultimando gli interventi in via Roma. I lavori, avviati già da tempo con la sistemazione della pavimentazione in basalto e granito in piazza Cattedrale, sono stati estesi anche al primo tratto della strada. Adesso gli sforzi si sono concentrati sugli ultimi ritocchi con il posizionamento di 32 dissuasori che, unendosi a quelli già presenti, delineano il passaggio pedonale, offrendo maggiore sicurezza. Inoltre, nei prossimi giorni saranno realizzati nuovi stalli di parcheggio facilitando la mobilità e l'accesso alle attività commerciali. Infine saranno sistemate sei moderne lampade a Led. «Ci tenevamo a ricostruire un percorso pedonale funzionale e sicuro -commenta il sindaco, Sandro Pili - senza però rinunciare ad aggiungere qualche parcheggio dove è possibile; abbiamo cercato di fare il massimo con gli spazi a disposizione».

In chiesa

Lunedì sono iniziati i lavori di riqualificazione della chiesa di San Pietro, con interventi sul campanile (dove non si metteva mano da dieci anni) e sulle pavimentazioni; previsto anche il rifacimento dei solai, dell’impianto elettrico interno e opere di manutenzione generale. «Anche questi sono lavori importanti – sottolinea Pili - decisi assieme ai parroci, per preservare il patrimonio storico».

I progetti

I lavori non si fermano qui: piste ciclabili, alloggi popolari, un nuovo asilo nido da 800mila euro, e la manutenzione straordinaria di quello già esistente sono solo alcune delle opere già in corso.

E ancora, interventi su impianti sportivi e scuole come «la riqualificazione del campo sportivo e delle scuole medie di viale Sardegna – conclude il vicesindaco Grussu - stiamo organizzando e pianificando gli interventi, con l’obiettivo di creare il minor disagio alle attività commerciali e ai residenti. Cerchiamo di non aprire i cantieri tutti insieme per evitare un blocco continuo. È doveroso ringraziare i cittadini per la pazienza dimostrata durante i lavori che, una volta conclusi tutti, renderanno la nostra Terralba sempre più bella».

