Via Roma, parte la rivoluzione del traffico 

Si parte oggi, dalle 17,30, con le linee degli autobus deviate in via Roma, lato portici per la chiusura della corsie centrale. E da domani ci saranno le due nuove rotatorie, in piazza Amendola e in piazza Deffenu, con lo spegnimento dell’impianto semaforico e il limite di velocità fissato a 30 chilometri all’ora. Una rivoluzione, l’ennesima, nel traffico per i cantieri: in questo caso la viabilità verrà stravolta per la realizzazione del tratto della metro di superficie, Linea 3, che va da piazza Amendola a piazza Matteotti.

Dunque il via oggi con la chiusura della corsia centrale (riservata proprio ai mezzi pubblici). Dalle 17.30 «le linee 1, 1N, 5, 5-11, 7, 29, 30, 30R, 31R, ER, L, M, PF, PQ e QEX transitano in via Roma lato portici», fa sapere il Ctm. Istituite quattro nuove fermate: fronte molo dogana, in direzione via Roma-Matteotti, attiva per tutte le linee così come quella nel molo dogana, fronte a piazza Ingrao, in direzione Bonaria-XX Settembre. Fronte molo sanità, all’altezza della Rinascente, in direzione via Roma-Carlo Felice, attiva solo per le linee 1N, 5, 5-11 e 7 e molo sanità, fronte Rinascente, in direzione Bonaria-XX Settembre, attiva per tutte le linee. I bus del Ctm che si troveranno in via Roma avranno l’obbligo di svolta a sinistra all'intersezione con il Largo. Revocata anche la corsia preferenziale nel tratto compreso tra Piazza Amendola e il Largo.

E da domani verranno realizzate le rotatorie in piazza Amendola e in piazza Deffenu. Per un anno i cagliaritani dovranno convivere con queste novità.

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