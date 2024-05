Via Roma, modifiche al traffico da lunedì 

Nuovi disagi per il traffico automobilistico in via Roma, la strada di Selargius che collega il centro della città con la Statale 554. È la conseguenza, anche stavolta, dei cantieri che Abbanoa sta portando avanti in diverse zone del territorio: è in corso il progetto di riqualificazione della rete idrica cittadina. Sono compresi anche i lavori nelle vie Crimea e don Orione, in corso da giorni.

Divieti e nuove regole per la viabilità in via Roma sono contenuti nell’ordinanza firmata ieri dal comandante della Polizia locale, Marco Cantori: dal 13 al 24 maggio, giorno e notte, nel tratto compreso fra via San Salvatore e via Campi Elisi, sarà istituito il senso unico alternato per tutti i veicoli, compresi i mezzi pubblici. Inoltre entrerà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, e ci sarà un restringimento della sede stradale dedicata alla circolazione dei veicoli.

