Via Roma, l’edicolante non si arrende 

Antonio Durzu si presenta presto in via Roma. Vuole verificare che quel che resta della sua edicola, distrutta il giorno prima dal crollo del grosso ficus ultracentenario in piazza Ingrao, si ancora al suo posto. Intanto, usando il cofano dell’auto come deposito provvisorio, vende L’Unione Sarda e gli altri giornali ai clienti che comunque si presentano da lui anche solo per mostrargli la loro vicinanza. I curiosi nella zona sono numerosi. C’è chi si ferma per una foto, chi per un commento e per dire la sua su una vicenda che ha colpito tutta la città.

L’operazione

Sono i vigili del fuoco, insieme al personale dell’ufficio comunale del Verde, a rimettere “in piedi” l’edicola rovesciata, il giorno prima, durante le operazioni di recupero del grosso ramo finito sopra l’edicola. C’è chi ha criticato la manovra, parlando di «errore» degli operai e di «intervento scomposto». L’assessore al Verde, Giorgio Angius, aveva spiegato che la struttura del chiosco «era oramai compromessa» e che «il trascinamento del ramo garantiva la sicurezza dell’operazione vista la pesantezza dell’enorme pezzo del ficus». Una volta rimessa a posto l’edicola, Durzu entra per recuperare tutto il materiale editoriale e lo carica su un furgone. Ora deve aspettare. ha accettato la proposta del Comune e prenderà il chiosco, ex infopoint, di piazza Ingrao. «Una soluzione temporanea», ribadisce. «In attesa che venga trovato il posto per la nuova edicola, non più sotto il ficus, per la sicurezza di tutti e per il bene dell’albero». «In tempi rapidi», conferma l’assessore Angius, «prepareremo la delibera di giunta per l’assegnazione del chiosco a Durzu».

Gli esami

La carcassa dell’edicola dovrebbe essere rimossa oggi. E proseguiranno i lavori di cura della pianta. Dopo essere stata alleggerita con una potatura, per non pesare troppo su rami, ci sarà un intervento di pulizia di tutta la zona sotto l’albero secolare. «Dobbiamo poi attendere l’esito degli esami sui pezzi di ramo crollato che verranno svolti dal dipartimento di Agraria di Sassari», aggiunge Angius. «Dobbiamo capire se viene confermata la tesi dell’attacco di un parassita in modo da valutare quali cure attuare». Il ficus, come sottolineato dal Comune, non aveva mai dato segni di debolezza anche se proprio l’anno scorso un ramo si era spezzato, colpendo in testa una passante.