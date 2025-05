Via Roma, le code lato porto hanno stremato i cagliaritani 

Il bicchiere non è neppure mezzo pieno. Il “bello” del primo tratto aperto dei giardini si scontra con il traffico senza regole lato porto, i pochi attraversamenti per i pedoni e la prospettiva di nuovi cantieri per la metro (che già incute timore). Via Roma, in città, è un luogo sacro. Provare a cambiarlo, anche se non in modo radicale, è difficile se non impossibile.

«Non si tocca niente»

«No tocchis nudda»: era il consiglio che un esperto politico democristiano dispensava agli amministratori con minore scaltrezza o magari in vena di strafare. Modifiche della viabilità, deviazioni del traffico, eccessivi orpelli strutturali non sono stati mai graditi a queste latitudini. La realtà dà ragione a quel vecchio amministratore: su via Roma si incrociano da sempre chiacchiere da bar e destini politici di fazioni e personaggi di una città che, spesso per lunghi periodi, ha preferito stare chiusa su sé stessa.

Il mare

Via Roma, però, è via Roma. Salotto buono, luogo d’incontro e di benvenuto a chi arriva dall’orizzonte, anche più estremo. Da un mare che forse non ha mai unito, di sicuro ha diviso. Portatore di qualche amico ma, più spesso, di colonizzatori e di predatori. Prima del 6 gennaio 1883, quando fu inaugurata, era un’altra cosa. Più paragonabile – a giudicare da qualche immagine sbiadita – a una passeggiata in riva a un porticciolo di pescatori che al fiore all’occhiello di una Capitale del Mediterraneo, come è stata ribattezzata un secolo e mezzo dopo da qualche sindaco con ambizioni di internazionalità non del tutto appagate. Dove oggi scorre la carreggiata c’erano i resti delle mura della Marina. Ed ecco i portici, per ripararsi in caso di pioggia, ma anche per socializzare durante sa passillara. Portici che, come il Municipio su espressa volontà del sindaco Ottone Bacaredda, guardano al mare: a chi arriva per restarci o lasciare un segno, meglio se positivo.

I trascorsi

«Forse i Savoia ci avrebbero messo meno di 676 giorni a realizzare la promenade », è il frame ricorrente tra i tavolini dei Caffè, ma anche tra le altalene e le sedute dei giardini appena aperti. Quelle dell’architetto Stefano Boeri, sì: annunciati in pompa magna dalla Giunta di Paolo Truzzu, i lavori sono iniziati lunedì 27 marzo 2023. Periodo di fondi Pnrr, di moltiplicazione di cantieri, di disagi. Oltre a quelli in via Roma, ecco i lavori in viale Trieste, viale Buoncammino e via Dante. Proteste a non finire. In via Roma si attende un giardino al centro della carreggiata, dove un tempo, nelle sgangherate panchine, all’ombra delle palme e celato dalle auto in sosta, pullulava un mercimonio talvolta ben oltre il limite della legalità e della decenza. Per fortuna sta cambiando tutto. Il fronte del porto, pensato da Mariano Delogu (sindaco, senatore, avvocato), ha spezzato l’orribile muro che segnava il confine tra la strada e lo scalo marittimo, ora continuum di incontri e legami meno loschi rispetto al passato, quando dall’imbrunire era meglio stare alla larga. Negli anni delle Giunte guidate da Emilio Floris, per abbellire la strada pur migliorando la viabilità, si puntò sulla ricerca di soluzioni interrate, soprattutto di un tunnel che non ha mai avuto piena copertura finanziaria. In seguito, si decise di realizzare un parcheggio sotterraneo ma, alla consegna dei lavori, la prima Giunta Zedda, non ritenendolo necessario, bloccò tutto.

I lavori

Adesso, nell’unico tratto riaperto, quello davanti al Consiglio regionale, ci sono essenze verdi, si cammina tra altalene e giochi per bambini. Un’oasi di pace e di relax di 5.700 metri quadrati e duecento nuovi alberi (quando termineranno i lavori definitivi) a due passi dal metrò (quando passerà). La riqualificazione del porticciolo turistico ha già acceso il dibattito e qualche polemica. Mai forte come quella sul traffico: «Quattro corsie lato porto sono il minimo sindacale», dicono un po’ tutti, constatando il caos nelle strade dietro lo scalo marittimo, a cui si può accedere solo dopo un giro tortuoso attraverso viale La Plaia e via Riva di Ponente. Ennesima contraddizione di un cantiere da 10 milioni che – oltre tutto – sta richiedendo più di due anni di attesa.

