Via Roma, l’agonia dei commercianti 

«Qui non passa quasi più nessuno e i guadagni sono ridotti al minimo: così rischiamo di chiudere». È il grido d’allarme, con richiesta d’aiuto rivolta al Comune di Selargius, lanciato dai commercianti di via Roma - dove dal 10 marzo sono in corso i lavori di Abbanoa nella rete idrica - che parlano di «lavori a rilento» tanto da temere che la fine del cantiere - prevista a metà giugno - possa slittare oltre l’estate.

Calo di incassi

Timori e preoccupazioni riportati nella petizione scritta dagli esasperati imprenditori di via Roma, e indirizzata al Municipio. Nel documento si fa riferimento al blocco stradale legato al cantiere in corso, che a detta loro «causa gravi disagi alla viabilità e impatti negativi sulle attività locali. Capiamo la necessità di realizzare la nuova condotta idrica, ma noi non possiamo lavorare in queste condizioni».Il documento è firmato da circa trenta commercianti di via Roma. «In un mese abbiamo già subìto un deciso calo di presenze e incassi», lamenta Paola Cabua, titolare di una rivendita di cartucce e toner per stampanti. Punto di vista condiviso da Stefano Melosu, parrucchiere: «Molti nostri clienti sono di Cagliari, da quando c’è il cantiere in corso non capiscono come arrivare al salone e giustamente si lamentano». Per Carlo Pili, titolare di una ferramenta, e Chiara Puddu, parrucchiera, «dovrebbero potenziare il cantiere, con più operai e magari facendo doppi turni visto che la stagione lo permette». «Se non c’è la possibilità di accelerare i lavori, chiediamo perlomeno che il Comune ci venga incontro con un aiuto economico», chiede Felice Nonnis del bar al civico 156. «Anche se non stiamo guadagnando dobbiamo comunque pagare tasse e affitti, e così è chiaro che non riusciamo a durare a lungo». Fra le richieste dei commercianti selargini c’è anche quella di un incontro con sindaco, assessore ai Lavori pubblici e rappresentanti di Abbanoa «per discutere sulla situazione. Confidiamo in una risposta, onde evitare di ricorrere per vie legali», scrivono nella petizione.

Impegno sui tempi

Disagi conosciuti in Comune. «Siamo consapevoli delle difficoltà che stanno affrontando i commercianti selargini, ma come più volte spiegato si tratta di lavori necessari e non rimandabili, gestiti da Abbanoa, e che data l’importanza della via Roma inevitabilmente comportano disagi - risponde il sindaco Gigi Concu - Come amministrazione non possiamo far altro che vigilare affinché il cronoprogramma, al netto di eventuali imprevisti, venga rispettato e assicurare la massima disponibilità a un incontro».Ieri mattina nel primo tratto di cantiere c’erano due operai in tutto, ma da Abbanoa assicurano il rispetto dei tempi annunciati poco più di un mese fa. «Comprendiamo le esigenze dei commercianti. Stiamo eseguendo i lavori con l’obiettivo di concluderli quanto prima», spiegano dalla società idrica. «Si tratta di un intervento complesso, ma che consentirà una volta per tutte di risolvere numerose criticità nei sottoservizi. A lavori conclusi, residenti e commercianti avranno finalmente un servizio idrico e fognario efficiente e beneficio di tutti».

