Hanno paura, anzi terrore, di fare la fine dei loro colleghi di viale Trieste, costretti a chiudere l’attività commerciale a causa dei lavori. I commercianti di via Roma, a Cagliari, sono allo stremo. Polvere, rumore, sporcizia e, soprattutto, zero clienti e parcheggi a causa del cantiere per la realizzazione della promenade progettata dall’architetto Stefano Boeri.

