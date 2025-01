Via Roma, la riapertura è questione di ore 

Ormai ci siamo. Manca davvero poco alla riapertura del primo tratto di via Roma, tra piazza Ingrao e via Barcellona, completamente riqualificato all’interno del progetto targato Stefano Boeri per disegnare la piazza sul mare. Ufficialmente una data ancora non c’è, ma a giudicare dalle grandi manovre all’interno del cantiere sembra ormai questione di pochissimi giorni, forse addirittura ore. Il Comune sta liberando l’area dal cantiere, pulendo tutta l’area e, contemporaneamente, ha avviato la recinzione dell’ultimo tratto, di fronte al Largo, dove l’impresa ha già cominciato a scavare. Tra fiducia e preoccupazione, ormai, con un anno di ritardo rispetto all’ipotesi iniziale, i lavori sono già arrivati al capolinea. L’amministrazione, già nelle scorse settimane, ha completato i collaudi sull’illuminazione pubblica e chiuso uno studio per disegnare la viabilità temporanea nelle strade della Marina che si affacciano sul nuovo “pezzo” di via Roma. Resta ancora un’incognita la promenade verde: non è chiaro se il Comune intenda aprila già adesso o se preferisca attendere la fine del secondo tratto, da via Barcellona al Largo, per inaugurarla. Di sicuro con via Roma aprirà anche piazza Matteotti dove i collaudi sono terminati da giorni. ( ma. mad. )

