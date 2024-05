Via Roma, la metro, il traffico e i cantieri 

Cagliari oggi è una città con tanti cantieri aperti che paralizzano il traffico. Come si può intervenire sulla pianificazione di una viabilità alternativa di fronte all’esigenza di un’opera pubblica?

Emanuela Corda (Alternativa) : non siamo certo contrari all’apertura de i cantieri, perché portano sviluppo alla città. Ma non bisogna aprili tutti nello stesso momento. Una volta iniziati i lavori, infatti, occorre vigilare sul rispetto dei tempi, prevedendo anche la possibilità di ristori per le attività produttive che subiscono gli effetti negativi. La pianificazione dei lavori è fondamentale.

Giuseppe Farris (CiviCa 2024) : tutti questi cantieri sono stati aperti senza essere preceduti da uno studio di fattibilità tecnico-economico che avrebbe dovuto dare una visione complessiva. Abbiamo nel nostro programma su questo tema un piano parcheggi: partendo dal fatto che negli ultimi dieci anni ne abbiamo perso 1200, ora dobbiamo recuperarli e incrementarli. Aprendo quelli già pronti, per esempio in via Cesare Battisti, ma anche realizzando due fast parking. Bisogna, inoltre, allargare con le ferrovie l'area della stazione con un ingresso anche da viale La Plaia .

Claudia Ortu (Cagliari Popolare) : abbiamo un’idea di viabilità che parte dalla cura della città e per questo motivo pensiamo che Cagliari non abbia bisogno di grandi lavori ma di piccole opere, anche di adattamento alla crisi climatica che in questo momento è grave e urgente. Per questo motivo bisogna realizzare isole di fresco in tutta la città.

Alessandra Zedda (Centrodestra) : è assodato che i cantieri abbiano creato enorme disagio, è mancata l'informazione che viene prima della comunicazione. Se i cittadini avessero saputo che il disagio era finalizzato al benessere e alla crescita della città, la reazione sarebbe stata diversa. In ogni caso adesso dobbiamo accelerare per portarli e termine, credo che il piano parcheggi debba essere integrato con quello della sosta e del traffico, senza prescindere da una nuova programmazione.

Massimo Zedda (Campo Largo) : a bbiamo assistito a una concentrazione di lavori stradali senza un coordinamento con le altre istituzioni che stanno realizzando altre opere, cioè la metropolitana leggera. Bisogna chiudere quanto prima i cantieri aperti e partire, contemporaneamente, con una pianificazione immediata sulla viabilità e sul piano parcheggi, aprendo a tutti i cittadini quelli della Regione quando nel weekend sono liberi e disegnando, laddove è possibile, stalli a spina di pesce.

L’arteria più importante della città, attorno a via Roma, sta cambiando volto: porterete a compimento il waterfront con la “trincea” per le auto?

M. Zedda : per quell’opera sono ipotizzati 90 milioni di euro. Per progetti da 15 milioni la media della durata dei lavori in Europa è di 4 anni, in Italia il doppio. Qui ci vorrebbero 10-15 anni. Meglio ragionare sulla possibilità di sbloccare l'uscita su viale la Plaia, il vero tappo si forma lì, e usare quelle risorse per riqualificare l’esistente, l’ex carcere di Buoncammino, per esempio, e realizzare un vero centro intermodale in piazza Matteotti.

A. Zedda : è un progetto che può non essere realizzato perché ha difficoltà per i tempi di realizzazione. Faremo un grande approfondimento per capire quali parti sono modificabili e rendere il progetto più adente alle esigenze dei cittadini e della città. Il progetto non contempla solo la piazza sulla via Roma, ma ha risvolti sul traffico, la sosta, le attività produttive. Una integrazione che una città del mare come noi la pensiamo deve partire dalla Scafa e arrivare a Marina Piccola.

Ortu : quell’opera è quasi una violenza verso la città, noi diciamo categoricamente no. Da via Roma il traffico va spostato, scoraggiando in maniera progressiva l’utilizzo del mezzo privato con varie strategie. Per esempio, potenziando il trasporto pubblico locale. Non continueremo con un altro cantiere infinito per costruire una trincea.

Farris : se sarò eletto sindaco realizzeremo una variante in corso d'opera su questo cantiere che darà una risposta al tema della mobilità su via Roma. La variante consiste nel far venire meno quella foresta verde progettata da Boeri. Deve riprendere a respirare la strada anche sul lato portici.

Corda : una città che vuole crescere ha bisogno certamente di grandi progetti, ma quello è difficilmente realizzabile sia per i tempi lunghi che rischiano di creare ancora più traffico in via Roma e nelle strade attorno, sia per il rischio che venga stravolta l'idea originaria della via Roma. Occorre un ragionamento complessivo su tutta la città, non solo in via Roma.

La metropolitana leggera aiuterà a diminuire l’impatto delle auto? Credete nel progetto di portare le rotaie sino al Poetto e hinterland?

A. Zedda : sul progetto restiamo scettici, perché è un sistema che dovrebbe togliere le auto. Non credo che questa metropolitana risolva questa esigenza. Con buonsenso, penso sia meglio cominciare a studiare altre soluzioni, quindi occorre rivedere il progetto e valutare se ci sono le condizioni per farlo.

M. Zedda : la prima cosa da fare è risolvere il nodo delle 554. E prima di pensare alla metro al Poetto, per collegare bene Cagliari con Quartu e hinterland, bisognerebbe fare una sperimentazione con bus con frequenza ogni 7 minuti. Se dovessimo risolvere il problema così, allora avremmo già trovato la soluzione spendendo molto meno.

Corda : l’idea di far arrivare la metro al Poetto a noi sembra una vera stupidaggine. Il Lungomare rappresenta una delle poche arterie di sfogo per il traffico delle auto, in entrata e uscita dalla città. Anche per questo motivo servirà una pianificazione complessiva del traffico cittadino.

Ortu : il trasporto su rotaia va bene, non siamo pregiudizialmente contrari. Dipende però da come lo si organizza. Sull’idea di portare la metro al Poetto, per noi sarebbe meglio potenziare il trasporto pubblico attuale, evitando altri cantieri alla città.

Farris : è un progetto che ho osteggiato fin dal principio, è molto oneroso e non soddisfa la mobilità sostenibile. Bastava creare corsie preferenziali per i bus e aumentare le frequenze. Poi il passaggio in via Roma: li lo spazio occupato sulla carreggiata sarà di 8 metri e questo allontanerà la città dal mare.

Mobilità sostenibile: ci sono piste ciclabili in tutta la città, alcune funzionali, altre meno. Che farete?

Farris : premessa: non siamo contrari alle ciclabili, siamo contrari a quelle stupide e pericolose. In città ci sono percorsi ciclabili per 30 km, il Pums in adozione ne prevede altri 66. La Fiab dice che per ragioni di mobilità vengono utilizzate da meno di 100 utenti al giorno. Noi sposteremo le bici sulle carreggiate promiscue, non negli assi viari principali ma secondari, e studieremo un percorso dedicato con la velocità ridotta.

Ortu : per noi le piste ciclabili hanno un significato in termini di mobilità sostenibile nella quotidianità, ed è per questo motivo che vorremmo ripensare i percorsi e lo faremo con le associazioni che se ne occupano. È evidente che oggi le piste non rispondono all'esigenza del trasporto quotidiano delle persone, serve una rete più organica.

M. Zedda : con l’apertura del ponte ciclopedonale potremo collegare la città senza interferenze sul traffico, dal porto fino al Poetto. Sull’altro versante, a Giorgino, si può realizzare un percorso ciclopedonale sul ponte della Scafa. Utilizziamo le risorse anche per connettere le piste che sono spesso spezzate e creare le connessioni tra i quartieri e, per la sicurezza, spostiamo le bici sul lato passeggero delle auto perché il rischio di incidenti è minore.

Corda : dal momento che vogliamo promuovere stili di vita più sani, e andare in bicicletta è un modo per farlo, sfatiamo il mito che bisogna eliminare le piste ciclabili. Occorre rivedere i tracciati, e lo faremo, perché alcune sono particolarmente pericolose, sia per i ciclisti che per gli automobilisti. Un esempio per tutte è la pista di via Fleming.

A. Zedda : i percorsi ciclabili sono elementi di sostenibilità e vivibilità per la città, quindi non siamo contrari a priori ma sicuramente abbiamo il dovere di rivedere quelli che non sono in sicurezza, come quella di via dei Giudicati. La pianificazione delle piste ciclabili ha avuto un errore di fondo: i finanziamenti comunitari grazie ai quali sono state realizzate mal si sono combinati con le esigenze di realizzare piste ciclabili davvero connesse.

