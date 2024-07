Via Roma, isola pedonale per l’estate 

Isola pedonale nella centralissima via Roma dal 30 luglio per quaranta giorni consecutivi a partire dalle 21 o, in occasione dei grandi eventi, dalle 18. È la ricetta dell’amministrazione comunale di Muravera per rivitalizzare un paese che - perlomeno nelle prime settimane d’estate - mostra segni di sofferenza. Alla chiusura della via Roma corrisponderà (quasi sempre) un evento organizzato dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco. Sul piatto 150mila euro: «Abbiamo messo su - spiega Matteo Plaisant, assessore al Turismo - un calendario ancora più ricco di quello da record dello scorso anno. Spettacoli che animeranno sia il centro del paese che Costa Rei».

Via Roma

Spettacoli che partiranno già da luglio con due appuntamenti di rilievo: Benito Urgu in piazza sabato 13 e la prima edizione del festival del vino (“Muravera wine&food”) martedì 30. «Lungo il tratto centrale della via Roma - aggiunge Plaisant - saranno allestiti numerosi punti di accoglienza. Il turista potrà degustare tre calici di vino e assaggiare le prelibatezze dei nostri ristoratori». Una decina le cantine coinvolte per quello che è anche il primo esperimento della chiusura della strada a partire dalla 18. «Inoltre - dice ancora l’assessore al Turismo - ai primi di settembre Muravera sarà per la seconda volta consecutiva al centro del panorama teatrale internazionale amatoriale grazie a Invaso, il festival dedicato alla cultura popolare. Non era mai successo che gli organizzatori scegliessero la stessa località per due volte di seguito».

Il programma

Tra gli altri grandi eventi il carnevale estivo Maskaras in programma l’8 agosto e capace di far arrivare oltre diecimila persone e il ritorno de “Su Cumbidu”, il 14 di agosto. Anche in questo caso via Roma chiusa dalle 18 per organizzare le tavolate che abbracceranno il centro del paese. L’ordinanza di chiusura al traffico è stata firmata dal dirigente Paolo Alterio, dal primo luglio a capo (anche) della polizia locale. Il tratto della via Roma interessato è quello compreso fra viale dei Platani e via Quattroventi.

Si cerca di ripartire, insomma, dopo un avvio di stagione stentato «anche se - dice Stefano Boi, titolare di una enoteca - nonostante la gente sia meno siamo sugli stessi livelli dello scorso anno, i pochi che ci sono spendono un po’ di più». Da parte dei commercianti, infine, un invito all’amministrazione: «La via Roma sia chiusa al traffico solo in concomitanza coi grandi eventi». Dal Comune l’invito ai commercianti «a restare aperti anche la sera».

RIPRODUZIONE RISERVATA