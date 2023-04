Via Roma, in vigore il nuovo doppio senso 

Il data ufficiale è fissata per lunedì 17 aprile: quel giorno l’amministrazione chiuderà viale Trieste e bloccherà l’accesso alle auto (salvo per residenti e commercianti) per l’avvio dei lavori di riqualificazione che trasformeranno una delle arterie più importanti della città. Per preparasi a quel momento, il Comune ha già modificato la viabilità intorno alla zona: da ieri, infatti, è in vigore il nuovo doppio senso di marcia in via Roma, nel tratto tra via Maddalena e viale Trieste, che rappresenta un continuo di quello già esistente (tra via Maddalena e la Stazione ferroviaria). E ha già invertito anche il senso unico di marcia in Caprera. Confermata la chiusura della strada non in blocco ma per step: il 17 aprile, chiuderà il tratto tra piazza del Carmine e via Caprera, con la possibilità per tutti gli automobilisti di entrare in viale Trieste passando dal nuovo doppio senso di via Roma, quindi una volta completati lavori nel primo tratto si chiuderà la seconda parte interessata dai lavori, tra via Caprera e via Roma, e si riaprirà alle auto il tratto già riqualificato. Una scelta che accoglie le preoccupazioni dei residenti e commercianti che nei giorni scorsi hanno inviato una lettera al Comune. Fino al 17 aprile resta il senso unico a salire in via Maddalena, con la chiusura di viale Trieste sarà invertito e ci sarà l’obbligo di svolta a destra in via Roma (direzione viale Trieste). ( ma. mad. )

