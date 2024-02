Via Roma, il waterfront prende forma 

La promenade des Anglais a Nizza, il waterfront di via Roma a Cagliari. L’obiettivo di avvicinare la città al mare è sempre più vicino. Quasi un anno dopo (era il 27 marzo 2023) il via dei lavori in via Roma, prende forma il nuovo frontemare. Con oltre tre mesi di stop dovuti ai noti ritrovamenti archeologici (legati alle fortificazioni del quartiere Marina e demolite a metà dell’Ottocento), la prima parte di via Roma dovrebbe tornare completamente libera a fine luglio, almeno questo è il termine previsto dal contratto d’appalto: l’impresa ha già sistemato i basoli per una settantina di metri dopodiché, non prima dell’inizio dell’estate, passerà a lavorare sull’altro tratto, quello che arriva fino all’incrocio con il Largo. Nel frattempo entro due, tre mesi sarà completata anche la riqualificazione di piazza Matteotti, che fa parte dello stesso appalto da dieci milioni dei lavori di via Roma. «I lavori procedono con regolarità», assicurano da Palazzo Bacaredda, «i problemi incontrati lo scorso anno con i ritrovamenti archeologici sono stati superati, anche grazie al lavoro della Soprintendenza, e il termine previsto per la conclusione dell’opera è fissato per dicembre 2024», dicono ancora.

Viabilità e bus

I lavori che trasformeranno via Roma in un boulevard alberato con una grande passeggiata sul mare (lunga 600 metri e larga 24) che da piazza Matteotti arriva a piazza Deffenu, prendono forma. L’intervento urbano e paesaggistico ha l’obiettivo di ripristinare il valore sociale e ambientale del lungomare, attraverso la realizzazione di questa promenade verde che va in lungo, tra la stazione ferroviaria di piazza Matteotti e piazza Ingrao, e in largo, tra la città e il mare. Dove la mobilità viene ripensata in chiave più dolce. Ecco perché nella nuova configurazione, già visibile, la carreggiata lungo i portici è ridotta a due corsie per le auto, una per senso di marcia, e corsie destinate agli autobus del Ctm (non quelli dell’Arst che passeranno solo sul lato porto), parcheggi per disabili, per il carico e scarico delle attività commerciali, e alcuni (pochi) tracciate con le strisce blu. «La posa dei basoli», che vengono sistemati uno per uno, «è arrivata fino a via Porcile». Ognuno, rigorosamente numerato, viene posizionato sopra un “massetto” di terra e, alla fine, «gli spazi tra i basoli vengono “sigillati” con una malta apposita che serve a evitare infiltrazioni d’acqua sul terreno e il movimento degli stessi basoli con il passaggio di auto e mezzi», spiegano ancora.

La passeggiata

Contemporaneamente, i lavori procedono anche nella passeggiata scoperta. In questa fase, gli operai si stanno concentrando sul verde (saranno più di 200 gli alberi), in un secondo momento si lavorerà sulla pavimentazione che, in alcuni tratti, comprenderà anche quei basoli liberati da via Roma. Alla fine, all’interno del grande boulevard sorgeranno tre piccole “piazze” per la socialità, le attività produttive, etc.

Ma nello scenario della nuova via Roma cammina parallelamente anche la fase 2 del waterfront, vale a dire la trincea (non un tunnel) che passerà lungo il porto e inghiottirà le auto. Una infrastruttura profonda sette metri, lunga trecento, che comincerà con una rampa di accesso in via Riva di Ponente, poco oltre il palazzo che oggi ospita l’Arst, e uscirà di fronte al Consiglio regionale. Uno dei nodi del progetto del waterfront era quello della viabilità. Occorreva, infatti, una soluzione che consentisse alla piazza alberata sul mare di prendere forma, risolvendo il problema del traffico delle auto. Dopo aver bandito lo scorso anno la gara di progettazione (valore 1,5 milioni di euro), adesso il Comune attende di avere in mano il progetto che potrà mettere a gara per dare gambe al completamento del nuovo frontemare.

