Via Roma, il tunnel non si ferma 

Dove entreranno esattamente le auto e i bus di Arst e Ctm, per il momento non si sa. Due le ipotesi: realizzare la rampa di ingresso all’altezza di via Molo Sant’Agostino, di fronte alla stazione dell’Arst, oppure costruirla un po’ più avanti, più o meno di fronte a Piazza Matteotti (come immaginava Stefano Boeri). Di sicuro c’è che l’uscita sarà di fronte al Consiglio regionale, in via Roma (lato porto). Altre certezze: circa ottanta milioni il costo, circa trecento metri la lunghezza (al massimo) di questa specie di “tunnel aperto” a doppia canna, due corsie per senso di marcia, che eliminerà le auto dalla via Roma e chiuderà il cerchio sul progetto del waterfront.

Ecco la trincea

Il Comune ha già chiuso la gara di progettazione del valore di 3,5 milioni di euro e il Consorzio che se l’è aggiudicato sta in questi giorni elaborando tutte le possibili ipotesi in modo da consegnare all’amministrazione il progetto (sul quale sarà chiamato a esprimersi il prossimo Consiglio comunale). «Siamo già in fase di progettazione», dice il sindaco Paolo Truzzu. «L’obiettivo è dare una prospettiva alla città di piazza sul mare, una visione urbanistica che è propria di tutte le città del Mediterraneo. Senza quest’opera strategica Cagliari rischia di stare indietro rispetto ad altre realtà a livello internazionale. Non ce lo possiamo permettere», aggiunge.

Le soluzioni

Mentre Genova ha già cominciato a costruire il suo tunnel sottomarino (otto anni di lavori e un miliardo di euro il costo dell’opera) Cagliari va avanti con la sua trincea, uno scavo molto più leggero (tra i 7 e gli 8 metri metri) che inghiottirà comunque auto e mezzi pubblici ma resterà aperto e mascherato da un passante pedonale che dai portici di via Roma condurrà al porto, interamente coperto di verde e arredi urbani.

Da un anno si lavora sul lato portici alla prima parte del progetto per la realizzazione della grande piazza sul mare alberata che va da piazza Matteotti a piazza Deffenu che trasformerà via Roma in un grande boulevard ricco di verde (oltre 200 alberi), chioschi e spazi per lo sport e giochi per i bambini; nel frattempo l’amministrazione non trascura il secondo step, quello che risolverà definitivamente il traffico in via Roma.

Studi trasportistici

Una delle variabili decisive sarà lo studio trasportistico che dirà se la trincea risponde alle esigenze della città. Nelle intenzioni del Comune, infatti, la trincea, collegata a una rotonda tra viale La Plaia e via Sassari, e un’altra tra piazza Deffenu, viale Diaz e via Roma, dovrà garantire il passaggio dei mezzi pubblici in via Roma ed essere collegata con la promenade, la nuova piazza Matteotti e l’hub intermodale che sarà realizzato dietro la stazione ferroviaria. Ora che la progettazione della trincea è quasi arrivata al termine,occorrerà predisporre anche un calendario per “discutere” con tutti i portatori di interesse, dai tecnici ai professionisti, dalle associazioni di categoria ai semplici cittadini, sulla possibilità di adottare questa soluzione. E tra i portatori di interesse c’è, naturalmente, l’Autorità portuale che ha un progetto di riqualificazione del porto che, bisognerà fare le opportune verifiche, si dovrà sposare con le scelte dell’amministrazione.

Di un tunnel, trincea, sottopasso che sia, a Cagliari si discute da oltre trent’anni. Chi promuove l’opera parla di “rivoluzione indispensabile”. Chi invece la boccia parla di “opera inutile e vecchia”. Il dibattito è aperto.

