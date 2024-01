Via Roma, il pino è pericolante: questa mattina sarà abbattuto 

Giù un altro dei pini secolari lungo la via Roma «perché secco e pericolante». L’albero si trova nel tratto centrale della via Roma, a cento metri dalla Piazza Europa e sarà tagliato oggi. «Un'operazione resa ormai indispensabile dalle condizioni del vecchio albero – ha spiegato l'assessore alla Viabilità, Fabio Piras – I disagi per la circolazione saranno limitati dal momento che le procedure per il taglio dovrebbero concludersi entro la fine della mattinata».

Il parcheggio sarà interdetto in prossimità dei numeri civici dal 194 al 198. «Il traffico sarà deviato sulla via Sarrabus – ha aggiunto Piras - fino al termine delle operazioni raccomandiamo prudenza ai cittadini». Altri tre pini sono stati abbattuti due anni fa perché costituivano un pericolo per la circolazione stradale.

«Purtroppo tutti questi pini – ha sottolineato il primo cittadino Salvatore Piu – limitavano la visibilità, nascondevano i segnali stradali e rappresentavano di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi metereologici intensi». Ancora prima un altro pino – erano circa 15 quelli presenti lungo la via Roma – era stato rimosso durante l’amministrazione comunale precedente. Già da allora ci furono rassicurazioni sul fatto che ogni pino eliminato sarebbe stato sostituito con altre piante, magari di agrumi. Al momento però nessuno dei pini abbattuti – cinque negli ultimi cinque anni – è stato rimpiazzato. (g. a.)

