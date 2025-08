Via Roma, il caos dei semafori 

Rumore assordante, caos, una fila interminabile di auto e pedoni che spuntano da ogni angolo. Qualcosa non funziona nel traffico di via Roma. A pochi giorni dall’apertura, il lato portici, il lungomare New York 11 settembre, largo Carlo Felice e tutte le strade limitrofe sono una bolgia infernale. Una colonna di lamiere che per spostarsi di poche centinaia di metri impiega decine di minuti. Sembra quasi che nessuno sia preoccupato di sincronizzare i semafori con la nuova viabilità, dopo che il cantiere per la contestata riqualificazione è stato chiuso e la strada riaperta dopo due anni.

In coda

Preso atto che le corsie di via Roma lato portici sono state dimezzate – da quattro ora sono due, una per ogni senso di marcia – e che tutto si può aggiustare con scelte studiate e consapevoli, è fondamentale prendere in mano problemi e disagi per risolverli in tempi brevissimi. Prima che vengano riattivate le fermate del Ctm, e che i bus percorrano nuovamente la strada intasandola ulteriormente, che si concludano le vacanze scolastiche e che i dipendenti pubblici ora in ferie tornino a lavorare a pieno regime.

In cima alla lista dei cahiers de doleance, il problema del semaforo all’incrocio con largo Carlo Felice. Le auto provenienti da piazza Deffenu vengono incolonnate in una corsia sia che debbano proseguire verso il Municipio, che svoltare a destra nel Largo. Ad aggravare i problemi il verde per i pedoni che attraversano dalla Rinascente o da Palazzo Bacaredda e che bloccano le macchine che da via Roma svoltano a destra. Che a loro volta, come una reazione a catena, impediscono a quelle in coda di liberare l’incrocio. Quando lo fanno, si trovano davanti quelle che dal Largo sono dirette verso il lungomare New York 11 Settembre. Una baraonda di dimensioni ciclopiche. Anche perché, all’incrocio opposto di Palazzo Bacaredda, le auto in discesa che vorrebbero svoltare a destra si bloccano di fronte lo sbarramento dei pedoni che attraversano verso piazza Matteotti. Confusione che si aggiunge al caos. Ovviamente tutti questi intoppi, come un Risiko impazzito, causano la paralisi delle strade vicine: piazza Yenne, via Sassari, viale Diaz, via Crispi, piazza Del Carmine, viale Trieste, ridotta a una corsia. Risultato: appena cinque auto per ogni ciclo semaforico.

Le novità

L’argomento traffico in via Roma è talmente spinoso che ieri mattina è stato uno dei temi principali della seduta della Giunta Comunale. È stato il sindaco Massimo Zedda a chiedere con decisione agli assessori e ai tecnici le soluzioni. «Stiamo continuando gli incontri con il Ctm, la Regione, l'Arst e le Ferrovie, perché servono interventi complessivi e condivisi», afferma Zedda. «Un primo correttivo riguarda la sincronizzazione dei semafori tra la via Roma e largo Carlo Felice, un intervento che si concluderà nei prossimi giorni. Sono in programma inoltre modifiche alla viabilità, per esempio in via Crispi si invertirà il senso di marcia con la possibilità di accedervi dal largo. Questo cambiamento – conclude il sindaco - si concretizzerà dopo Ferragosto».

