Via Roma, il cantiere sfratta le auto Stop alla viabilità sul lato portici 

«Gli uffici stanno studiando la viabilità alternativa, il piano verrà ufficializzato a breve», conferma l’assessore al Traffico Alessio Mereu. L’accesso in macchina al quartiere – e al parcheggio del Consiglio regionale – non sarà possibile.Il traffico si sposterà sulle corsie lato mare. Restano ancora da definire gli accessi: ora chi arriva da viale Diaz e vuole percorrere il Lungomare 11 Settembre deve svoltare in via Sonnino e poi in via Campidano o in viale Colombo per raggiungere la zona della Darsena. La mole delle auto però è destinata ad aumentare e non è escluso che possa essere disegnata una nuova viabilità per chi si deve spostare da est a ovest della città.

La prima fase del cantiere interesserà i primi 180 metri di via Roma, tra la Darsena e il Consiglio regionale (via Lepanto). L’intera strada sarà chiusa per far spazio a ruspe e operai. Il resto della carreggiata, fino all’incrocio con largo Carlo Felice, non sarà accessibile da viale Diaz. Ma potrebbe essere utilizzato come un’area di parcheggio dedicata agli abitanti del quartiere Marina e alle attività commerciali. Per ora si tratta solo di un’ipotesi.

Addio alle corsie sul lato portici: dal 15 marzo l’intero traffico automobilistico di via Roma sarà deviato verso il porto – sul Lungomare 11 Settembre – per far spazio al cantiere di riqualificazione disegnato da Stefano Boeri. Il Comune in queste ore sta mettendo a punto il piano per la viabilità alternativa, che sarà illustrato nei prossimi giorni.

Addio alle corsie sul lato portici: dal 15 marzo l’intero traffico automobilistico di via Roma sarà deviato verso il porto – sul Lungomare 11 Settembre – per far spazio al cantiere di riqualificazione disegnato da Stefano Boeri. Il Comune in queste ore sta mettendo a punto il piano per la viabilità alternativa, che sarà illustrato nei prossimi giorni.

Le ipotesi

La prima fase del cantiere interesserà i primi 180 metri di via Roma, tra la Darsena e il Consiglio regionale (via Lepanto). L’intera strada sarà chiusa per far spazio a ruspe e operai. Il resto della carreggiata, fino all’incrocio con largo Carlo Felice, non sarà accessibile da viale Diaz. Ma potrebbe essere utilizzato come un’area di parcheggio dedicata agli abitanti del quartiere Marina e alle attività commerciali. Per ora si tratta solo di un’ipotesi.

«Gli uffici stanno studiando la viabilità alternativa, il piano verrà ufficializzato a breve», conferma l’assessore al Traffico Alessio Mereu. L’accesso in macchina al quartiere – e al parcheggio del Consiglio regionale – non sarà possibile.Il traffico si sposterà sulle corsie lato mare. Restano ancora da definire gli accessi: ora chi arriva da viale Diaz e vuole percorrere il Lungomare 11 Settembre deve svoltare in via Sonnino e poi in via Campidano o in viale Colombo per raggiungere la zona della Darsena. La mole delle auto però è destinata ad aumentare e non è escluso che possa essere disegnata una nuova viabilità per chi si deve spostare da est a ovest della città.

I tempi

Il primo intervento in via Roma durerà circa due mesi e si fermerà per permettere lo svolgimento della Festa di Sant’Efisio, mentre il cantiere complessivo terminerà nell’estate del 2024. Al termine di questo progetto decollerà la fase 2, quella che vede il completamento dell’opera e il rilancio della galleria sotterranea lungo il porto. L’amministrazione, circa due mesi fa, ha approvato la gara di progettazione.

Il futuro

Quando sarà riaperta al traffico, la carreggiata di via Roma sarà ridotta a due sole corsie per le auto, una per ogni senso di marcia, più una corsia per gli autobus del Ctm (le linee 1 e 5) che continueranno ad attraversare il lato portici. Questo perché una parte della carreggiata sarà inglobata dalla grande passeggiata verde – è prevista la piantumazione di circa 200 alberi – disegnata da Boeri.

Ma nella zona sono previsti anche altri cantieri che potrebbero rallentare sulla viabilità viale Trento-Sant’Avendrace. Sempre tra qualche giorno verrà avviata la riqualificazione di viale Trieste, da piazza del Carmine fino a via Pola. Gli operai eviteranno di bloccare completamente il traffico, che procederà su una sola corsia per senso di marcia. Ma i disagi saranno inevitabili. I lavori inizieranno il 14 marzo e interesseranno inizialmente la zona più vicina a piazza del Carmine. Si procederà per piccoli lotti - soluzione adottata anche in via Dante – per causare meno problemi a commercianti e abitanti.

L’appello

«Chiedo a tutti di avere pazienza, la città sarà interessata da lavori per 200 milioni di euro, di cui 70 già appaltati. Cagliari è viva e ci sono tante persone che hanno trovato un’occupazione grazie a queste opere», ha detto nei giorni scorsi il sindaco Paolo Truzzu.

Il via

I tre cantieri che saranno inaugurati nei prossimi giorni si aggiungono ad altri tre già in corso nel centro: oltre al maxi appalto per la nuova linea della metropolitana leggera dell’Arst, che al momento interessa piazza Repubblica, viale Cimitero, viale Bonaria e viale Diaz, ci sono anche quelli per la riqualificazione di viale Buoncammino e di via Dante, dove gli operai stanno allargando i marciapiedi e realizzando le piste ciclabili.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata