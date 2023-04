Via Roma, il cantiere entra nel vivo Due vasche sotto il nuovo lastricato  

È qui che in queste settimane saranno scavate due grosse vasche di laminazione destinate a raccogliere le acque piovane. «Impianti che dovranno intanto allontanare lo spettro degli allagamenti da via Roma che in questi anni, in caso di forti piogge, hanno creato non pochi problemi. Ma quell’acqua sarà una riserva costante per innaffiare la zona verde della nuova via Roma che sarà allestita nella passeggiata centrale», spiegano l’assessore alla Viabilità, Alessio Mereu e il dirigente Daniele Olla.

Adesso si fa sul serio. In via Roma, completati gli interventi per allestire e delimitare il cantiere, sono arrivati i mezzi pesanti che imprimeranno un’accelerata al progetto di riqualificazione del tratto compreso tra piazza Matteotti e piazza Ingrao. Dopo i primi interventi di rimozione dei basoli in corrispondenza della scalinata di viale Regina Margherita, che hanno tra l’altro scatenato un bel po’ di polemiche per i danni subiti da numerose “pietre” durante il distacco dalla strada («Sei su alcune centinaia», si affrettano a precisare in Comune per mettere un freno alle polemiche), ben altre lastre sono state sollevate.

Le riserve

È qui che in queste settimane saranno scavate due grosse vasche di laminazione destinate a raccogliere le acque piovane. «Impianti che dovranno intanto allontanare lo spettro degli allagamenti da via Roma che in questi anni, in caso di forti piogge, hanno creato non pochi problemi. Ma quell’acqua sarà una riserva costante per innaffiare la zona verde della nuova via Roma che sarà allestita nella passeggiata centrale», spiegano l’assessore alla Viabilità, Alessio Mereu e il dirigente Daniele Olla.

Per rispettare la tabella di marcia, mentre una squadra specializzata ha proseguito sulla rimozione dei basolati e del massetto sottostante, un secondo gruppo di operai ha cominciato a smantellare il manto d’asfalto della passeggiata. Solo dopo, il cantiere potrà davvero entrare nel vivo e si cominceranno a intravvedere i primi tasselli della rinascita.

I tempi

Durante questi quindici mesi di lavori (tanti ne sono previsti per completare il primo lotto), si dovrà necessariamente mettere mano al problema dei parcheggi per i residenti della Marina, da troppo tempo in forte disagio per dove lasciare le proprie auto in sosta. In queste prime settimane parte di stalli riservati agli abitanti del rione sono stati ricavati tra nel tratto di via Roma tra via Baylle e l’incrocio con il Largo Carlo Felice, sul lato passeggiata, mentre a conclusione degli interventi sul versante opposto (dove in questi giorni si stanno rimuovendo i basolati e saranno installate le vasche di laminazione) «trasferiremo lì gli stalli riservati a residenti, ai disabili e al carico-scarico», ricordano dall’assessorato alla Viabilità.

L’idea

L’immagine della nuova via Roma restituisce due corsie al posto delle attuali quattro e una lunga fila di parcheggi longitudinale più vicina ai portici. Mentre sarà allargato in modo considerevole il marciapiede per ribadire il concetto che pur mantenendo le auto e scacciando una volta per tutte l’idea di una lunga «e improponibile via Roma-isola pedonale», questa strada – come ha spiegato l’assessore Mereu e come più volte ribadito dal sindaco Paolo Truzzu – sarà di nuovo, come in passato, un punto di riferimento per i cagliaritani. Ritrovo di socialità e per il tempo libero. Una sorta di agorà rettilinea incorniciata tra la città vecchia e il porto.

Le altre opere

Intanto i pensieri corrono veloci verso piazza Matteotti. Dopo il rientro di Sant’Efisio da Pula e dalla spiaggia di Nora luogo del martirio, già il 6 maggio altre squadre saranno al giardino sotto le finestre di Palazzo Bacaredda per l’allestimento del cantiere. «Si procederà all’interno della piazza così da non creare ulteriori disagi per la circolazione», precisa Daniele Olla. Ma già ci si concentra anche sul secondo lotto della rinascita di via Roma che dovrà ripensare al futuro prossimo del lato fronte porto. Proprio quello su cui si stanno cercando i fondi per la realizzazione del pur contestatissimo tunnel che avrà il compito di accogliere le migliaia di auto e soprattutto la gran mole di traffico fatto di pendolari del lavoro e dello studio provenienti dal versante occidentale di Cagliari. Ovvero, dalla Sulcitana, dall’area di via San Paolo-via Campo Scipione e dalla statale 130, che ogni mattina si riversa dentro la città. (a. pi.)

