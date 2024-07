Via Roma, il “bosco” diventa un caso 

E adesso la promenade verde di via Roma, il “pezzo” (forse) più importante del progetto del waterfront per avvicinare la città al mare, diventa un caso. Con il sindaco, preoccupato per il ritardo dei lavori e per l’evoluzione di un cantiere che rischia di restituire una realtà diversa rispetto a quella proposta in progetto. «ll “bosco orizzontale” non esiste, sono arrivate le prescrizioni della Soprintendenza. In via Roma hanno scavato e speso soldi per togliere il granito. E ora si deve rimettere il granito», aveva detto nell’assemblea pubblica tre giorni fa, puntando il dito contro gli sprechi. E con la Soprintendenza che spiega che quelle «poche prescrizioni sono intervenute oltre un anno fa e attengono al mantenimento della pavimentazione storica in via Roma», cioè basoli e granito, dice la Soprintendente Monica Stochino. Che aggiunge: «Gli alberi c’erano in progetto e ci saranno». Per far posto a basoli e granito, però, una porzione di aree verdi (il prato, per intendersi) non ci sarà più.

Com’era, come sarà

A leggere il progetto di Boeri e a vedere il render, qualcosa che assomiglia a un “polmone verde” era previsto. «La nuova promenade innesca la creazione di un nuovo parco e di uno spazio aperto alla città. In linea con la filosofia di forestazione urbana della città, per tutelare la biodiversità, combattere gli effetti del cambiamento climatico», si prevede, «la piantumazione di più di 200 nuovi alberi, oltre al mantenimento di tutta la componente arborea presente». Questo era quanto previsto in progetto. Nelle ultime settimane, gli operai hanno cominciato a piantare gli alberi che, progressivamente, arriveranno a oltre duecento (tipologia e specie concordata con uno studio di agronomi di Bologna). E anche i coni visivi dalla Marina al mare, così come prescritto dalla Soprintendenza, verranno fatti salvi. «A parte quelle poche prescrizioni», spiega ancora Monica Stochino, «il progetto è migliorativo rispetto alla situazione precedente».

I dubbi

Pierluigi Mannino (FdI) difende il progetto. «Non era previsto prima, e neppure adesso, nessun “bosco orizzontale”. Tenendo conto delle indicazioni della Soprintendenza atte a garantire i coni di visuale in modo da non creare una barriera ulteriore tra la città e il mare, la vera barriera è quella conseguente alla decisione della precedente amministrazione Zedda di far passare la metropolitana al centro della via Roma e quella decisione ha comportato la necessità di creare un sistema di mitigazione del rumore. Quindi la decisione di puntare su nuove alberature e verde inframmezzato ai basoli – che non vanno perduti - risponde all’esigenza di mitigazione del rumore dovuto al continuo passaggio dei tram e alla necessità di mitigare il microclima». ( ma. mad. )

