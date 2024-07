Via Roma e mercato, FdI contro il sindaco: «Basta propaganda» 

Primo: in via Roma «non c’è mai stato un progetto per creare un bosco orizzontale ma una promenade verde e la Soprintendenza è sempre stata coinvolta nella fase progettuale. Secondo, sul mercato di San Benedetto, «premesso che necessitava di interventi strutturali importanti, la soluzione della Fiera non è mai stata presa in considerazione perché si è cercata la soluzione più vicina all’attuale mercato». Risponde punto su punto il gruppo provinciale di Fratelli d’Italia dopo le dichiarazioni del sindaco che nell’assemblea pubblica di venerdì in piazza Galilei aveva attaccato la precedente amministrazione.

Su via Roma, «sorprende che un esperto amministratore non sappia, o faccia finta per strumentalizzare, che è impossibile bandire una simile gara senza l'approvazione del progetto anche da parte della Sovrintendenza, che, in fase di cantiere, ha richiesto alcune modifiche al progetto che non lo stravolgeranno», spiega Corrado Meloni, dirigente provinciale e consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Interviene anche Salvatore Deidda, deputato FdI: «Destano particolare preoccupazione le continue sparate del sindaco sul progetto. Lasci perdere questo furore ideologico contro l’avversario e incominci a pensare da Sindaco di tutti i cagliaritani». ( ma.mad. )

