Via Roma, dieci giorni per rifare l’asfalto 

La colata d’asfalto è attesa in settimana con il via al cantiere da 180mila euro che procederà per step. Un intervento atteso nella centralissima via Roma, l’arteria di Selargius che collega il centro città con la 554, percorsa ogni giorno da centinaia di automobilisti dell’hinterland di Cagliari. E da quasi due anni sventrata - a turno - per lavori su rete elettrica e idrica, e per la fibra ottica. «Dopo ci sarà lo stop ai mezzi pesanti», dice il sindaco Gigi Concu annunciando la stessa decisione anche per via San Lussorio.

Il cantiere

Dieci giorni di lavori, forse meno. E l’ennesimo periodo di passione per automobilisti, residenti e commercianti del centro, sfiniti dai tanti - troppi - cantieri che da quasi due anni si alternano lungo via Roma. «Chiediamo ancora un po’ di pazienza a tutti, alla fine avremo una strada sicura e in ordine», sottolinea Concu. «Ricordo che in via Roma è stato realizzato un intervento fondamentale nella rete idrica da parte di Abbanoa, con un investimento importante che ha consentito di risolvere dopo decenni il problema delle perdite e dei continui guasti nella condotta principale della città».

L’impresa incaricata dal Comune ora procederà con il posizionamento dei cartelli da cantiere, dall’incrocio con via San Martino sino a quello con via San Pietro, con divieti da rispettare, date e orari, e indicazioni dei percorsi alternativi. Gli stessi riportati nell’ordinanza stilata dalla Polizia locale: stop alla sosta e al via vai di auto - e mezzi di trasporto pubblico - da ieri sino a fine lavori. «La strada verrà chiusa nei prossimi giorni», precisano dalla sede dei vigili urbani, «si procederà comunque per step, non ci sarà una chiusura totale ma il divieto di circolazione sarà valido volta per volta solo nel tratto dove si concentra il cantiere», assicurano. Un accordo preso con l’impresa per limitare al minimo i disagi.

Stop ai mezzi pesanti

Mezzi e operai dovrebbero entrare in azione fra giovedì e venerdì, e completare tutto entro fine mese. «Un intervento importante per via Roma, dove fra l’altro si concentrano tante attività commerciali», dice il sindaco. «Per questo è fondamentale preservare la strada in futuro, anche per evitare di dover intervenire a stretto giro con ulteriori lavori di manutenzione. Ecco perché dopo l’asfalto», ribadisce, «ci sarà il divieto di transito per i mezzi oltre le 6,5 tonnellate, come deciso insieme alla Polizia locale». Sì agli autobus e mezzi di trasporto pubblico in generale, ma non ai grandi camion che mettono a dura prova l’asfalto. «Stesso discorso vale per via San Lussorio e via Gallus», conclude Concu.

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