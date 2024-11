«Via Roma di nuovo a doppio senso» 

«Con la chiusura della galleria S’Arrexini ci saranno disagi ma Muravera deve cercare di cogliere le nuove opportunità che si presentano con la deviazione del traffico in centro: e allora ripristiniamo il doppio senso di marcia in via Roma». La proposta arriva da Nicola Di Pierro, storico tabaccaio del paese e promotore della raccolta firme per il ripristino, appunto, del doppio senso nella strada principale del paese. Raccolta partita lo scorso anno (nelle vetrine c’è ancora il cartello che invita i cittadini ad aderire) che è arrivata a quota mille. «Nei prossimi giorni - aggiunge Di Pierro - le depositerò in Comune, mi auguro che ne tengano conto».

La posizione

La proposta si basa su tre presupposti: niente traffico pesante (da dirottare lungo il canale delle acque alte), parcheggi smart (massimo 15 minuti) e senso unico alternato nel tratto più stretto, quello della farmacia: «Attenzione - chiarisce Di Pierro - la proposta arriva in parte dai commercianti ma il mio è un discorso da cittadino che vuol bene al paese. Il doppio senso consentirebbe di far rivivere via Roma anche dal punto di vista sociale. Negli ultimi anni purtroppo si vede tanta desolazione e dove c’è desolazione nessuno è invogliato a passeggiare, possiamo invertire la tendenza e restituire la via Roma ai muraveresi».

Di Pierro ricorda gli anni Ottanta e Novanta «quando io per primo per trasferire la mia attività da via Marconi a via Roma dovetti fare la fila, era molto complicato trovare un locale sfitto. Oggi invece le serrande abbassate non si contano più». Tra le proposte c’è anche quella di trasferire il mercatino del lunedì in piazza Europa: «Lo fanno in tante città - conclude Di Pierro - facciamolo anche noi magari pensando di ricavare qualche nuovo parcheggio». In ogni caso «proviamo questo doppio senso durante la chiusura della galleria e dopo, in base a come andrà l’esperimento, si potrà decidere se tenerlo».

La petizione

Numerosi i commercianti che propendono per questa soluzione. Tra i tanti Alessandro Carta, titolare del bar CentrAle, in piazza Europa: «Cogliamo la palla al balzo - sottolinea Carta - e istituiamo di nuovo il doppio senso per far rinascere il paese. È anche vero che in caso di chiusura della galleria ci sarebbero dei disagi e i pendolari impiegherebbero sino a venti minuti in più per raggiungere Cagliari. Se però non c’è alternativa alla chiusura della galleria come commercianti di Muravera facciamoci trovare pronti. Possibilmente col doppio senso in via Roma». Sempre secondo Carta «sarebbe auspicabile tenere comunque aperta una corsia di emergenza in galleria per far transitare i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine».

La chiusura della galleria dovrebbe scattare subito dopo le feste di Natale per tre mesi. A meno che l’Anas non prenda in considerazione la richiesta del sindaco di Muravera Salvatore Piu (e di tantissimi cittadini): effettuare i lavori in notturna. Unico modo per scongiurare il probabile collasso delle strade del paese.

