Via Roma, da oggi chiude un altro tratto  «Abbiate pazienza» 

Non basta la chiusura del lato portici di via Roma e di viale Trieste, più gli altri cantieri sparsi per la città. Da oggi si montano le tribune per Sant’Efisio e per questo chiude alla circolazione un altro tratto di via Roma, quello compreso tra largo Carlo Felice e la via Sassari.

L’ordinanza dirigenziale prevede lo stop alla circolazione dalle 9 di oggi alle 15 del 4 maggio, oltre alla revoca della corsia preferenziale, all’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati. Il transito è consentito agli autobus, ma solo nel tratto da via Sassari verso largo Carlo Felice e con limite massimo di velocità di 30 Km/h. Negli stessi orari e per lo stesso periodo chiude al transito e alla sosta anche via Angioy, nel tratto compreso tra via Roma e via Crispi.

La conseguenza è l’ennesimo cambio della circolazione: dal Largo in discesa si potrà andare solo dritti, mentre da via Sassari (incrocio con via Roma) si potrà andare solo dritti o a sinistra. «So bene che un cantiere crea disagi e difficoltà a chi fa impresa», ha commentato ieri il sindaco Paolo Truzzu su Facebook , «ma dietro un cantiere ci sono imprese e persone che lavorano, c’è una città che cresce e avrà un futuro migliore, c’e una città ambiziosa, capace di affrontare sfide importanti e di creare valore per tutti, anche per coloro che oggi soffrono per gli interventi. Come sindaco», aggiunge, «guardo al bene comune, all’interesse collettivo e lavoro ogni giorno per creare nuove opportunità. E prometto che faremo di tutto per limitare i disagi e concludere quanto prima i lavori».

RIPRODUZIONE RISERVATA