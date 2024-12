Via Roma, conto alla rovescia 

La promenade verde, per il momento, non si vede. Le oltre 200 piante ci sono ma sono ancora all’inizio della crescita. Si vedono invece le aree attrezzate con i giochi e gli attrezzi per il fitness (che aspettano di essere recintate con alcune siepi), si vede il (poco) prato verde lungo il “parco urbano”. Ma si vede soprattutto la strada, solo una corsia per marcia, pronta a riaccogliere le auto. I lavori nel cantiere di via Roma (il primo tratto) sono praticamente finiti. Dopo un anno e mezzo, via Roma è pronta a essere liberata dal cantiere e restituita (parzialmente) alla città. Poi il giudizio passerà nella mani dei cagliaritani che, fin qui, quando passano sotto i portici storcono il naso. Si vedrà. Quello che conta, adesso, è che «siamo al rush finale», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Mobilità. «Stiamo aspettando i pali per l’illuminazione. Il resto dei lavori, nel tratto interessato dai lavori, è stato completato. Appena arriveranno i lampioni, il tempo di montarli e fare il collaudo e riapriamo la strada», aggiunge.

I tempi

Una notizia particolarmente attesa dai residenti della zona e dai titolari delle attività commerciali che si affacciano sul lato portici che da un anno e mezzo soffrono per la chiusura della principale arteria della città. Il nodo, come sempre, sono i tempi, anche se stavolta si può essere ottimisti. La ditta che deve fornire i materiali all’impresa, infatti, ha fissato la scadenza della consegna per lunedì prossimo, 16 dicembre. Se quel termine venisse rispettato, per vedere via Roma riaperta, solo il “pezzo” tra piazza Amendola e via dei Mille, quello interessato dai lavori di riqualificazione, per intendersi, basterebbero due-tre settimane al massimo. Che significa Capodanno o, al più tardi, la settimana dopo l’Epifania. Una speranza, naturalmente. Perché anche l’amministrazione è legata ai tempi indicati dalla ditta che deve consegnare i materiali. «Purtroppo», spiega ancora l’assessore Marcialis, «in questo momento nessun fornitore ha i materiali in pronta consegna, quindi dobbiamo aspettare i tempi indicati dalla ditta. Ma ormai, sperando che quella scadenza venga rispettata, ci siamo», aggiunge.

Le scelte

Il primo traguardo, quindi, è ormai vicino. Appena l’impresa sistemerà l’illuminazione, il Comune potrà aprire alle auto. Ma solo il primo tratto di via Roma. Mentre la piazza sul mare, la promenade, non aprirà fino al completamento di tutti i lavori. Cioè anche della parte che arriva fino al Largo. E questo perché, trattandosi di una parte determinante del progetto, che contempla la pedonalità, non avrebbe senso restituirne solo un piccolo “pezzo”. Anzi, con una parte bloccata dal cantiere, rischierebbe addirittura di essere pericoloso, visto che nelle intenzioni lì ci andranno bambini e famiglie. Discorso diverso invece vale per la carreggiata: perché se anche il traffico sarà “riservato” ai residenti, ai titolari delle attività commerciali e ai clienti (come avviene oggi dal Largo a via dei Mille), lì la riapertura sarà vero ossigeno per la città. «Nell’attesa dei pali per l’illuminazione, l’impresa ha già cominciato a lavorare sul secondo tratto», spiega l’assessore Marcialis. Non sull’asse stradale ma sulla piazza sul mare, la promenade. «La speranza è riaprire dopo le feste», conclude l’assessore Marcialis.«Ma come detto tutto dipenderà da quando la ditta consegnerà il materiale che è stato richiesto». ( ma. mad. )

