Via Roma, conto alla rovescia per la riapertura 

I lavori sono terminati, la segnaletica è stata tracciata. Con oltre un anno di ritardo rispetto alle previsioni iniziali (dicembre 2023), via Roma è pronta per essere riaperta.

Sino alla tarda serata di ieri non è stato chiarito quando – lo si saprà probabilmente questa mattina – ma l’obiettivo del Comune è dire addio al cantiere entro il fine settimana o nei primi giorni della prossima.

Cambia tutto

Ciò che è certo è che quella che i cagliaritani si troveranno a percorrere a quasi tre anni dall’aggiudicazione dell’appalto e a poco meno di due dall’inizio dei lavori per la riqualificazione della piazza centrale e del tratto tra piazza Ingrao e via Barcellona non sarà più la via Roma che hanno conosciuto prima del marzo del 2023. Le quattro corsie (due per senso di marcia) sono diventate due (una per senso di marcia). Lo spazio sottratto alla circolazione delle auto è stato utilizzato per ampliare la piazza centrale e per i parcheggi.

La viabilità

Gli ultimi nodi da sciogliere riguardano la viabilità. Considerando che ora resterà chiuso, per i lavori del secondo lotto della riqualificazione, il tratto da via Barcellona all’incrocio con il Largo, c’è da capire se le auto svolteranno in una strada della Marina, ed eventualmente in quale.

Non è ancora chiaro se riapriranno anche la piazza centrale e piazza Matteotti. La “passeggiata scoperta” che la Giunta Truzzu aveva deciso di intitolare a Gigi Riva è stata ampliata e completamente riqualificata con 5.700 metri quadri di aree verdi e duecento nuovi alberi, una nuova zona giochi e persino una palestra all’aperto. Certo è che quello spazio così come è stato progettato e realizzato al sindaco Massimo Zedda non piace. E che probabilmente il progetto sarà modificato.

Il nuovo tratto

Una volta riaperta la parte terminata, inizieranno subito i lavori del secondo segmento della strada che dovrebbero durare circa cinque mesi ed essere terminati quest’estate.

Il cantiere dovrebbe essere meno impegnativo, soprattutto perché non ci saranno da realizzare le vasche di laminazione per il contenimento e il riutilizzo delle acque piovane. Ma bisognerà, anche lì, eliminare i basoli, scavare per realizzare i nuovi sottoservizi e ripavimentare. Dagli studi preliminari non si prevede di trovare reperti archeologici ma non lo si può escludere.

RIPRODUZIONE RISERVATA