Via Roma, cinque idee per il futuro prossimo 

La parola d’ordine, per tutti e cinque i candidati sindaco, è «accelerare»: chiudere il più velocemente possibile il cantiere di via Roma, sistemare la viabilità, e poi ragionare sul dà farsi. Su questo sono tutti abbastanza d’accordo. Così come perfetta convergenza c’è sulla bocciatura della fase 2 del progetto, ovvero la realizzazione della trincea. Poi le posizioni divergono sulle soluzioni da adottare. Il più netto è l’avvocato Giuseppe Farris, candidato con CiviCa 2024, che rilancia la proposta di una «variante in corso d’opera». Obiettivo: «In tre mesi chiudiamo quel cantiere», dice. Coma fa? «Non porteremo avanti il progetto del bosco orizzontale di Boeri né quello della trincea. Ripristineremo, invece, la viabilità precedente, ovvero le 4 corsie per le auto sul lato portici», il progetto in corso ne contempla due (più due riservate ai bus). «Via Roma è l’asse principale della città su cui si scarica il traffico sia dalla parte est che da quella ovest, oltre a tutto il flusso locale. Non è possibile ipotizzare, come fa il progetto portato avanti dall’amministrazione Truzzu, ridurre via Roma a uno stradello a due corsie. A due corsie si dovrebbe ridurre anche il Largo, un’assurdità», aggiunge.

Cosa fare

A otto giorni dall’apertura delle urne da cui uscirà la nuova guida di Palazzo Bacaredda, è inevitabile che la campagna elettorale si (ri)accenda sul cantiere di via Roma: da quasi un anno è mezzo, infatti, l’arteria più importante della città è bloccata dai lavori per la realizzazione del waterfront voluto dall’amministrazione uscente, la viabilità completamente rivoluzionata «in peggio», dicono tutti, le attività commerciali della Marina allo stremo, i residenti senza più i parcheggi. Insomma, «il più inefficiente sistema di amministrazione visto negli ultimi anni», sintetizza Massimo Zedda, centrosinistra. L’ex sindaco spiega che, arrivati a questo punto, «bisogna accelerare e portare a termine i lavori nel più breve tempo possibile, aprire i parcheggi di proprietà pubblica nelle zone limitrofe», il riferimento è a quelli della Regione che ogni giorno dalle 15 alle 7 sono vuoti, così come potrebbero essere utilizzati dai cagliaritani nei weekend, quando gli uffici regionali sono chiusi. «Occorre inoltre risolvere il problema della viabilità che con una serie di interventi è stata travolta. È vergognoso che l’amministrazione precedente non abbia sentito il bisogno di un coinvolgimento sistematico sul progetto», dice ancora.

I correttivi

«Il progetto di via Roma avrà certamente bisogno di alcune modifiche», spiega Alessandra Zedda. Modifiche che vanno inquadrate nella più ampia idea di città del mare che la candidata di centrodestra propone per il futuro di Cagliari. «Quello di via Roma è un progetto che deve essere integrato nel masterplan complessivo, che include gli ultimi lavori dell’autorità portuale e, soprattutto, il recupero della piazza Matteotti, con la parte delle Ferrovie e con i parcheggi da realizzare nella zona d’ingresso della via San Paolo. Il progetto ha bisogno di modifiche», ribadisce, «noi siamo pronti a valutarle, se avremo l’onore di guidare questa città. Sarà la nostra prima verifica».

«In via Roma è stato aperto un cantiere faraonico», ripete Emanuela Corda, Alternativa. «A parte la riqualificazione di piazza Matteotti, sulla quale siamo abbastanza d’accordo, per il resto bisogna valutare le cose che si potranno modificare. Bisogna fare tutte le verifiche perché ci sono lungaggini che stanno paralizzando la città». Da qui il suo “patto” con i cagliaritani: «Se dovessimo essere noi ad amministrare la città, cercheremo di chiudere il cantiere in via Roma il prima possibile, salvaguardando quel che di buono c’è e cercando di andare a correggere tutti gli errori che sono stati commessi», aggiunge. Sulla necessità di chiudere tutto al più presto e riapre via Roma spinge anche Claudia Ortu, Cagliari Popolare: «Da via Roma il traffico va spostato, scoraggiando in maniera progressiva l’utilizzo del mezzo privato con varie strategie. Per esempio, potenziando il trasporto pubblico locale. Il buonsenso impone di terminare i lavori in corso, quindi mettere su rotaia quello che c’è già programmato». Non solo. «Su quelle rotaie vogliamo mettere anche del verde, come si fa in mole città europee per creare un abbassamento della temperatura in quella parte della città».

