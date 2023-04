Via Roma, chiuso un altro tratto  «Diteci che è solo uno scherzo»  

Nell’autovettura dietro c’è chi si rivolge proprio al Santo Martire raffigurato nel telone affisso sulla facciata del Comune: «Ci hai liberato dalla peste, ora, per favore, facci un’altra grazia: liberaci da Truzzu», dice un giovane sulla trentina. Supplica decisamente meno nobile, ma chiaro sintomo di un disagio che si moltiplica alla stessa velocità con cui nascono i cantieri nel capoluogo sardo. «Questi politici devono spiegarci come pretendono che la gente vada a lavoro, ad accompagnare i figli a scuola, e a sbrigare le commissioni di ogni comune mortale», quasi cerca conforto Aldo Frau, a bordo di un furgone e con moglie al fianco. «La bicicletta non la possiamo usare, il monopattino nemmeno, l’elicottero non lo abbiamo. Resta il teletrasporto, oppure ci spieghino loro come fare. Non ne possiamo più». E si va avanti all’infinito, mentre arrivano i nuovi cartelli anche in via Sassari.

Un quarto d’ora prima delle undici parte ufficialmente l’ultima novità in fatto di viabilità: con un nuovo pezzo di via Roma - quello fronte Comune - che sino al 4 maggio sarà inaccessibile alle macchine. Operazione necessaria per consentire l’allestimento delle tribune in vista della consueta sfilata di Sant’Efisio, anticipata da un coro di proteste di automobilisti esasperati.

La media è impietosa: tre insulti a ogni semaforo rosso. «Basta, non se ne può davvero più». Qualcuno alza gli occhi al cielo rassegnato, mentre la fila d’auto alle spalle cresce a vista d’occhio, insieme al malumore. Il pensiero del futuro glorioso di Cagliari - con le strade rifatte a nuovo - non basta, e neanche gli appelli accorati di sindaco e assessori che invitano i cittadini alla pazienza. Nel giorno della nuova rivoluzione al traffico in centro, con nuovi sensi di marcia e divieti di sosta con rimozione forzata disseminati nel quadrilatero del Municipio, citazioni poco auliche e clacson animano la mattinata di passione.

Rabbia e speranza

«Mi dica che è uno scherzo, non ci voglio credere»: la speranza di Andrea Cardia si infrange davanti ai due vigili intenti a deviare il traffico ma non le lamentele. «Può andare solo verso piazza Yenne», dice con tono fermo l’agente in divisa. «Ok, riferisca al sindaco che va bene pensare al futuro ma viviamo nel presente. E con tutti questi cantieri ci sta rendendo la vita impossibile», commenta prima di adeguarsi alle fresche disposizioni.

Nell’autovettura dietro c’è chi si rivolge proprio al Santo Martire raffigurato nel telone affisso sulla facciata del Comune: «Ci hai liberato dalla peste, ora, per favore, facci un’altra grazia: liberaci da Truzzu», dice un giovane sulla trentina. Supplica decisamente meno nobile, ma chiaro sintomo di un disagio che si moltiplica alla stessa velocità con cui nascono i cantieri nel capoluogo sardo. «Questi politici devono spiegarci come pretendono che la gente vada a lavoro, ad accompagnare i figli a scuola, e a sbrigare le commissioni di ogni comune mortale», quasi cerca conforto Aldo Frau, a bordo di un furgone e con moglie al fianco. «La bicicletta non la possiamo usare, il monopattino nemmeno, l’elicottero non lo abbiamo. Resta il teletrasporto, oppure ci spieghino loro come fare. Non ne possiamo più». E si va avanti all’infinito, mentre arrivano i nuovi cartelli anche in via Sassari.

Mattina di passione

C’è chi ancora esita davanti al nuovo senso di marcia di via Crispi (non più accessibile per chi scende nel Largo) ma a risentire maggiormente delle ulteriori restrizioni sono viale La Plaia e via Sassari, sottodimensionate per far fronte a una mole di traffico aumentata dopo la prima chiusura di via Roma lato portici, a cui da ieri si è aggiunto il nuovo pezzetto blindato. Vigili e operai si danno da fare, ma la coda è inevitabile. E pure la confusione. «Sta diventando un incubo, ormai non si capisce più dove si può passare e dove no. Non contesto i lavori ma sulla tempistica direi che sindaco e via dicendo hanno fatto male i calcoli», riflette Manuela Angius. Due macchine dopo prevale la rassegnazione: «Guardi, ormai non ho più voglia neanche di arrabbiarmi. Assisto a quest’assurdità che sta creando disagi enormi a tutti», commenta Dario Tronu, che per non pensare aumenta il volume dello stereo e tira su il finestrino. Mentre si è in coda c’è cerca d’ingannare il tempo dando un ritocco al trucco, chi avvisa del prevedibile e giustificato ritardo.

Percorsi alternativi

Nel lungomare 11 settembre si cammina a passo d’uomo per gran parte della giornata, così come in viale Colombo. Ma anche in viale San Vincenzo, dove l’attesa per raggiungere Porta Cristina si fa sfiancante: l’unico punto di accesso al quartiere Castello, dopo la chiusura di un ampio tratto di viale Buoncammino non riesce a garantire una circolazione agevole né serenità. «Un incubo», sentenzia Stefania Corda, che occupa la diciassettesima posizione prima del semaforo. Che forse andrebbe tarato diversamente considerando i tempi più lunghi dovuti alla barriera oltre piazza D’Armi. Dopo una mattina trascorsa nel traffico il verdetto è chiaro: i cagliaritani sono esasperati.

