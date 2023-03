Via Roma chiusa, tregua sul traffico 

Martedì ore 9: un’ora (quasi) per percorrere in auto appena un chilometro, da piazza dei Centomila a piazza Matteotti, attraverso viale Colombo. Ieri, alla stessa ora, per lo stesso tragitto bastavano appena 7-8 minuti. Niente auto in colonna, niente sbuffi o clacson impazziti: dopo la giornata da bollino nero di due giorni fa, la chiusura di via Roma lato portici che strozza il centro della città concede una tregua al traffico. I correttivi adottati dall’amministrazione su semafori e segnaletica, insieme al comportamento di tanti automobilisti che hanno raccolto l’invito del comandante della polizia locale ad anticipare di 10 minuti l’uscita da casa nelle ore di punta per evitare di restare imbottigliati, sembrano funzionare. «Premesso che i disagi non sono finiti e non potrebbe essere diversamente viste le modifiche alla viabilità, e considerando che per fare una valutazione complessiva occorre monitorare l’evoluzione ancora per alcuni giorni, mercoledì le cose sono andate molto meglio», afferma l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu.

Le novità

Per evitare l’inferno di martedì, l’amministrazione ha deciso di spegnere definitivamente il semaforo accanto all’Arst e temporaneamente (la mattina tra le 8 e le 9, proprio quando il traffico è più intenso) quello in via Lungomare 11 Settembre, all’altezza dell’ex Autorità portuale. «Questa soluzione è allo studio», spiega Mereu, «ieri l'abbiamo provata e visto che le code non si sono formate come il giorno precedente», aggiunge. Al di là dei correttivi, anche i comportanti dei cagliaritani possono fare la differenza. Per esempio, utilizzare i mezzi pubblici che hanno a disposizione più corsie riservate può essere una soluzione. «Colgo l’occasione per ribadire che il ricorso all’utilizzo dei mezzi pubblici è solo un suggerimento che l'amministrazione dà, e come tale rimane», dice Mereu.

Le criticità

Le criticità (inevitabilmente) restano. E non solo durante le ore di punta: pochi automobilisti, per esempio, ancora utilizzano la seconda corsia che da via Sassari (accanto alla stazione ferroviaria) consente di proseguire dritti in piazza del Carmine. Questo causa ingorghi all’incrocio oltre Palazzo Bacaredda dove arrivano le auto che devono raggiungere il Largo (che potrebbero invece raggiungere passando da via Sassari in via Crispi o via Mameli) e quelle che vogliono uscire dalla città che però non possono più svoltare a destra in direzione viale La Plaia. In viale San Vincenzo, infine, utilizzata come percorso alternativo, restano le file, anche se ieri non erano quelle dei giorni scorsi: qui l’amministrazione è intervenuta allungando i tempi del semaforo verde e la situazione è migliorata ma non risolta (per questo occorrerà attendere la rotatoria in piazza d’Armi). «Occorre tempo per metabolizzare le modifiche», conclude Mereu. ( ma. mad. )