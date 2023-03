Via Roma chiusa, traffico in tilt 

L’inferno temuto, alla fine c’è. E si accende dopo le 8 del mattino, quando i cagliaritani sono in auto per andare a lavoro o accompagnare i figli a scuola. Via Roma lato porto è un inferno di lamiere e (pochi) clacson che parte da viale Ferrara, attraversa il Lungomare 11 settembre, appunto, e arriva fino a viale La Plaia. Il primo vero banco di prova per la nuova viabilità a Cagliari dopo la chiusura (lunedì) di via Roma lato portici per la realizzazione del nuovo waterfront conferma le preoccupazioni della vigilia: auto intrappolate, code anche di un’ora, cagliaritani rassegnati (più che arrabbiati), scuolabus in ritardo, vigili presenti in forze a tutti gli incroci. Ma con alcune arterie importanti chiuse (come via Porcell per il rischio crollo di un muro dell’università di Cagliari) caos e ingorghi la mattina e a pranzo si formano anche sui percorsi alternativi scelti per evitare le strade del centro: in viale San Vincenzo e via Cadello, per esempio, la circolazione procede a passo d’uomo. «Serve un po’ di pazienza», dice il comandante della polizia municipale di Cagliari Guido Calzia. «Questo è il primo vero banco di prova, nei prossimi giorni andrà meglio». Poi l’invito: «Nelle ore di punta, uscite 10 minuti prima per evitare di restare imbottigliati e arrivare in ritardo a destinazione».

Gli automobilisti

Tra gli automobilisti in coda in questo martedì da bollino nero c’è chi si cronometra: «Venticinque minuti da viale Ferrara a piazza del Centomila», dicono Alessandra e Teresa Piredda bloccate in viale Colombo. «Sono in fila da quasi quaranta minuti», le fa eco Diana Todde all’altezza dell’Alberti. C'è anche chi si mette l’anima in pace, accosta l’auto e decide di aspettare che l’ingorgo passi e ne approfitta per lavorare: «Faccio un paio di telefonate di lavoro», dice Gianni Olla. «Il disagio c’è ma questo è il prezzo che bisogna mettere in conto per avere una città efficiente dal punto infrastrutturale», aggiunge.

L’amministrazione monitora costantemente la situazione e interviene subito con alcuni correttivi: uno su tutti è lo spegnimento da questa mattina del semaforo di piazza molo Sant’Agostino (quello utilizzato quasi esclusivamente dai crocieristi, di fronte alla sede dell’Arst, per intendersi). Quel tempo di attesa del rosso, quasi un minuto, manda in tilt la circolazione. Con lo spegnimento di quel semaforo, oggi in via Roma lato porto la situazione dovrebbe andare meglio. Si vedrà.

Altre cause