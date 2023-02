Via Roma, chiude la corsia di bus e taxi 

Cantieri in arrivo in via Roma dove da martedì a giovedì chiuderà la corsia centrale riservata ai bus e ai taxi per consentire il rifacimento dell’asfalto.

Disagi quasi inevitabili per il traffico dunque, visto che in quei due giorni i mezzi pubblici dovranno passare nelle corsie riservate alle auto sul lato portici.

A disporre lo stop l’ordinanza del Comune che ha stabilito una serie di prescrizioni e divieti per evitare la paralisi del traffico.

In particolare gli autobus passeranno in via Roma lato portici in entrambi i sensi di marcia e sarà istituto il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari nel tratto compreso tra Largo Carlo Felice e piazza Amendola. Inoltre sarà istituita la svolta a sinistra verso piazza Matteotti, regolata da impianto semaforico, nella via Roma lato portici all'intersezione con il largo Carlo Felice, con l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra.

Al semaforo dell’incrocio con piazza Amendola è invece istituita la svolta a sinistra verso via XX Settembre per gli autobus e i taxi, con l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra. Concluso il cantiere – si spera nei tempi previsti - sarà ovviamente ripristinata la corsia centrale e dunque la viabilità tornerà alla normalità.