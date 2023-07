Via Roma, c’è l’ok della Sovrintendenza: riparte il cantiere  

Il sopralluogo degli archeologi della Sovrintendenza e degli ingegneri del Comune ha avuto esito positivo. Domani, dopo circa un mese di stop, ripartiranno i lavori per la realizzazione del waterfront di via Roma disegnato dall’archistar Stefano Boeri. Ruspe e operai erano stati costretti a interrompere l’attività a causa di ritrovamenti importanti legati alle fortificazioni del quartiere Marina e demolite a metà dell’Ottocento. Scoperte storicamente già note per la Soprintendenza e rispetto alle quali non c’è alcun interesse a mantenerle a vista. Martedì i tecnici dei due enti si sono incontrati per definire gli ultimi dettagli e definire le procedure per la posa delle tubature delle vasche di laminazione.

Il nulla osta

«Il sopralluogo era finalizzato alla valutazione delle soluzioni proposte dal Comune». Monica Stocchino è a capo della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari. La sua disponibilità ha consentito di risolvere in tempi tutto sommato brevi un intoppo che in altri tempi avrebbe avuto iter molto più articolati e complessi. «Sono state valutate le opere idrauliche per il convogliamento delle acque bianche». Un’attenta analisi delle proposte confrontate successivamente sul campo ha consentito alla Sovrintendenza di concedere le autorizzazioni per la prosecuzione dei lavori. «L’ipotesi avanzata dal Comune è plausibile, una soluzione che non dovrebbe intercettare altri reperti». Ora è solo un problema di firme. «Per quanto ci riguarda, si può ripartire immediatamente, è solo una questione di pochi giorni».

La mappatura

Daniele Olla è il responsabile comunale dell’area Mobilità, infrastrutture viarie e reti e non vuole sentire parlare di stop imprevisto. «In un cantiere stradale ci sono le fasi di lavorazione operative, con ruspe e operai, e tecniche, durante le quali gli ingegneri valutano le carte e i rilevamenti». Proprio durante questa fase sarebbero stati venuti alla luce i reperti. «Conoscevamo solo approssimativamente la loro posizione, quando abbiamo fatto la scoperta abbiamo provveduto alla loro locazione grazie alla precisione del gps. Successivamente abbiamo mappato e georeferenziato i ritrovamenti». Una tecnica che colloca con precisione millimetrica i reperti. «Prima di chiudere e iniziare la pavimentazione è stato fatto un rilievo archeologico dettagliato». Domani possono riprendere i lavori? «Dobbiamo demolire un massetto vicino alla passeggiata e sistemare le reti che consentiranno la posa in opera della tubazioni che saranno spostate di alcuni metri rispetto al progetto originario».

E le vasche di laminazione? «Avevamo già deciso un’altra collocazione». Ci sarà uno slittamento dei tempi di consegna? «No, sono intoppi che avevamo messo in conto. Come previsto i lavori si concluderanno come stabilito in autunno».

Piena sinergia

«Abbiamo lavorato in piena sinergia con la Sovrintendenza». L’assessore ai Servizi tecnologici Alessio Mereu fa il punto della vicenda. «Per il momento l’impresa sta rispettando il capitolato e se continuerà a lavorare con gli stessi ritmi le scadenze saranno rispettate. Salvo imprevisti questa parte dei lavori sarà conclusa secondo le tempistiche preventivate».

Si riparte, con buona pace degli umarell che da domani potranno finalmente dispensare consigli sulla prosecuzione dei lavori.

