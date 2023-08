Via Roma, battaglia per il nuovo asfalto 

«La via Roma è disastrata? Fate pure i lavori, poi vi restituiremo i soldi». La promessa della Provincia del Sud Sardegna – ente gestore della strada principale del paese – non è stata (per ora) mantenuta e il Consiglio comunale nei giorni scorsi è stato costretto ad approvare un debito fuori bilancio da quasi trentamila euro per dei lavori eseguiti lo scorso aprile (poco prima della Sagra degli Agrumi).

Lo scontro

È l’ultima vicenda dello scontro tra Comune e Provincia per la gestione della via Roma: il Consiglio ha approvato all’unanimità da oramai due anni una delibera dove si chiede di prendere in carico la strada, la Provincia invece tentenna e – allo stesso tempo – non interviene per la manutenzione.

Dalla minoranza il capogruppo di Obiettivo Muravera Gianfranco Sestu mette in evidenza che non si può più andare avanti così: «Stiamo discutendo in Aula di un evento straordinario – dice – che invece è ordinario, la Provincia non adempie mai e noi dobbiamo rincorrere. Che ci diano i soldi dell’intervento in anticipo oppure si trovi un accordo per prendere definitivamente in carico la via Roma altrimenti il prossimo anno si ripeterà lo stesso copione. Inoltre stiamo andando ad impegnare gli uffici con queste vere e proprie telenovele».

L’amministrazione

Il sindaco Salvatore Piu rilancia: «Noi tutti – sottolinea – vogliamo gestire e mantenere la via Roma, più volte abbiamo rimarcato che non possiamo andare avanti così. Purtroppo la Provincia, o meglio l’apparato burocratico della Provincia, per il momento ci ha detto di no perché non è un tratto di strada terminale e dunque in base alle loro normative non è cedibile».

Secondo Piu però il punto è un altro: «Per la Provincia mantenere quel tratto di strada significa anche mantenere personale, ecco perché non se ne vogliono privare». Nessuna accusa, in ogni caso, all’attuale commissario Mario Mossa «persona – dice ancora Piu – estremamente disponibile, il problema sono gli uffici. Vorrei poter dire che presto la via Roma sarà nostra, vedremo nei prossimi mesi. Non staremo con le mani in mano».

Il pino

Nel frattempo è spuntata una nuova emergenza, un pino pericolante sempre sulla via Roma (zona rivendita agricola di Salvatore Trebini) e un altro lungo la strada per San Giovanni (zona fattoria Mazzotti). «Abbiamo ancora una volta chiesto alla Provincia di intervenire – chiarisce Fabio Piras, assessore alla viabilità – ci hanno risposto di pensarci noi che tanto poi ci ridaranno i soldi. Abbiamo visto invece come sta andando a finire».