Via Roma, apre il cantiere di Abbanoa 

Addio alla rete colabrodo di via Roma a Selargius, lì dove si concentrano da tempo le perdite d’acqua tanto da lasciare troppo spesso i rubinetti a secco in tutta la città. La prossima settimana il via al cantiere per la sostituzione di un chilometro di tubature, con una serie di modifiche al traffico e percorsi alternativi - in primis per i mezzi di trasporto pubblico - che saranno decisi fra qualche giorno da Abbanoa assieme alla Polizia locale.

Il sindaco: «Vigiliamo»

Lunedì, ha stabilito la società idrica, inizieranno i lavori. «A seguito delle continue e inaccettabili perdite, delle interruzioni improvvise e dei disagi che da anni siamo costretti a subire, ho richiesto e fatto un sopralluogo con i tecnici di Abbanoa per valutare le condizioni di via Roma», annuncia il sindaco Gigi Concu. «È emersa la necessità di procedere con urgenza alla manutenzione straordinaria per l’efficientamento delle reti lungo via Roma, da via San Martino a via San Salvatore». Saranno realizzate due condotte idriche sui lati della carreggiata, assieme al rifacimento degli allacci delle utenze.

Opere urgenti

I lavori - scrive Abbanoa nella nota di inizio cantiere inviata al Comune - «rivestono carattere d’urgenza in quanto, a seguito delle verifiche effettuate sullo stato di conservazione, si sono riscontrate numerose anomalie strutturali che necessitano un’immediata risoluzione mediante l’integrale sostituzione delle tubazioni insistenti appartenenti al primo impianto cittadino». A beneficiarne sarà il servizio idrico di tutto il centro abitato - fanno sapere da Abbanoa - «perché l’intervento completa i recenti lavori di efficientamento delle reti eseguiti negli ultimi mesi. È il motivo per cui ai lavori è data la massima priorità e sono inseriti nel programma delle manutenzioni straordinarie».

Impegni da rispettare

Il cantiere durerà circa cinquanta giorni, con termine previsto per il 20 aprile, imprevisti permettendo. Il traffico molto probabilmente sarà dirottato in gran parte su via San Martino e via San Lussorio, in direzione della 554, assieme a una serie di altre modifiche che saranno messe nero su bianco nei prossimi giorni in un’ordinanza della Polizia locale. «Al fine di limitare i disagi il più possibile si procederà per tratti», assicura il sindaco Concu, «con chiusure parziali e variazioni della circolazione locale ed extralocale». Poi l’appello al buonsenso dei selargini: «Chiedo di pazientare e di comprendere che si tratta di lavori assolutamente necessari per risolvere i noti problemi che si trascinano da anni».

RIPRODUZIONE RISERVATA