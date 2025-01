Via Roma, apertura (a metà) dalla prossima settimana 

Via Roma sarà nuovamente accessibile dalla settimana prossima da piazza Ingrao sino a via dei Mille. Oltre non si potrà proseguire perché contestualmente aprirà il cantiere per il secondo lotto dei lavori, sino all’incrocio con il Largo, che dureranno sino a metà estate. Insomma, non ci sarà un accesso al Largo Carlo Felice.

La notizia, senza una data precisa, per ora, è stata data dal Comune con una nota: «Sono iniziate le operazioni di collaudo e riapertura del primo tratto di via Roma che verosimilmente, salvo maltempo, dovrebbero concludersi la prossima settimana», è scritto nel comunicato. «Nel dettaglio, da viale Regina Margherita si potrà svoltare in via Roma e da via Roma proseguire in viale Diaz, oppure svoltare in via Pirastu.

Da viale Bonaria, ugualmente, si potrà accedere in via Roma, fermo restando il prosieguo dei lavori del secondo e ultimo lotto del cantiere».

Strada chiusa

La nota prosegue poi con un riferimento alla circolazione alla Marina: «È stata posta un’attenzione particolare al sistema della viabilità del quartiere, in maniera tale che durante i prossimi mesi in cui si porteranno a termine le ultime opere dei lavori, sia garantito un equilibrio tra viabilità e pedonalizzazione del quartiere». Contrariamente a quanto si ipotizzava, non si potranno attraversare le strade della Marina per raggiungere largo Carlo Felice. Dunque via Roma sarà una strada senza uscita. Per tornare indietro, sembra di capire, occorrerà fare inversione.

Passeggiata riaperta

«La segnaletica del nuovo tratto della via Roma permetterà l’ingresso e l’uscita dei veicoli dal quartiere e il collegamento pedonale con la nuova passeggiata che sarà resa fruibile da subito», spiegano ancora dal Comune.

Piazza Matteotti

«In piazza Matteotti si sta procedendo a ultimare il restauro della pensilina storica; è inoltre volontà dell’Amministrazione di rendere vivibile la piazza attraverso l’inserimento di attività commerciali in corso di studio che verranno assegnati con apposito bando».

