Il bosco progettato dall’architetto Stefano Boeri in via Roma non si farà. Il sindaco Massimo Zedda lo ha detto forte e chiaro in una conferenza stampa che si affaccia sul caos del cantiere cagliaritano. Zedda ha chiesto all’impresa di accelerare i lavori (al netto del grande caldo di questi giorni), solidarizzando con gli automobilisti costretti a subire anche il mancato dialogo tra Municipio e Autorità portuale. In progetto cinque rotatorie.

