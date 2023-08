Via Riva Villasanta e via Italia: asfalto in arrivo 

Alcuni interventi di riqualificazione sono già nell’elenco delle priorità del Comune: via Riva Villasanta (prevista ad agosto) e via Balilla. Altri, come Piazza Italia e tutta la via Italia, arriveranno a breve, verosimilmente in autunno. «Dopo la ricognizione fatta alcuni mesi fa, via Balilla e via Riva Villasanta risultano inserite nell’elenco delle strade con priorità alta del piano degli asfalti che entro ottobre verranno completamente riqualificate», spiega l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. Non solo. «Appena i macchinari che vengono utilizzati per la bitumazione si trasferiranno a Pirri, si asfalteranno tutte le strade indicate come priorità alta», aggiunge.

L’attesa di Pirri, che aspetta da tempo una riqualificazione di molte strade (una trentina quelle inserite in un documento della Municipalità dello scorso giugno), sta per terminare. Perché «come è noto, a breve partiranno anche i lavori per i collettori che metteranno in sicurezza Pirri di fronte al pericolo idrogeologico», dice l’assessore Mereu. «Si partirà da quello che attraversa e via Italia e insieme al rifacimento di tutti i sottoservizi si provvederà anche a rifare l’asfalto in via Italia e piazza Italia». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA