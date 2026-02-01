VaiOnline
Monserrato
01 febbraio 2026 alle 01:03

Via Riu Mortu senza pace: cede l’asfalto 

Non c’è pace per via Riu Mortu, dove ieri mattina si è verificato un nuovo avvallamento del manto stradale nella corsia in direzione via Terralba con conseguente raffica di proteste.

Nemmeno una settimana fa il Comune rivoluzionava la viabilità, facendo viaggiare le auto sulla destra della carreggiata, dove prima parcheggiavano, e spostando le aree di sosta sulla sinistra, per impedire la circolazione nei tratti di asfalto ammalorato. Le piogge delle ultime settimane, hanno però portato al cedimento di un ripristino eseguito anni fa sulla porzione di asfalto in cui ora stanno transitando i veicoli, causando l’ennesima situazione di pericolo. Immediato il sopralluogo della polizia locale e delle squadre di manutenzione. L'area è stata quindi messa in sicurezza con il posizionamento di transenne. Disagi per gli automobilisti, costretti allo slalom per evitare il tratto interdetto, ma la strada rimarrà aperta in attesa dell’intervento di rifacimento integrale che partirà nei prossimi mesi.

