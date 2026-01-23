VaiOnline
Monserrato.
24 gennaio 2026

Via Riu Mortu, rivoluzione per i lavori 

Dal 29 gennaio invertiti corsia di marcia e parcheggi: «Siamo preoccupati» 

Di certo c’è che in via Riu Mortu è in arrivo una temporanea rivoluzione nella corsia in direzione via Terralba: le auto transiteranno sulla destra, dove ora ci sono gli stalli, e parcheggeranno dove ora si circola. Per il resto, si naviga a vista. Da qualche giorno c’è preoccupazione tra i commercianti di via Riu Mortu, dopo la ricezione di un avviso del Comune in cui si annuncia l’inversione della corsia di marcia con quella dei parcheggi per «l’intervento di rifacimento del manto stradale in programma nei prossimi mesi».

Le preoccupazioni

Un’indicazione generica che ha mandato in allarme gli esercenti. «Non sono state fornite informazioni chiare. Ben vengano i lavori ma devono darci le date precise per permetterci di organizzarci: se le auto circoleranno sulla destra come farò a far venire il camion per ritirare le gomme vecchie?», si chiede Davide Fois, titolare di un negozio di pneumatici. «Non è chiara la data di inizio né di fine, e nemmeno che intervento verrà fatto», concorda Corrado Argiolas, proprietario di una pizzeria. Roberto Spiga, che ha una palestra di pugilato, aggiunge: «Abbiamo bisogno di conoscere quanto tempo ci vorrà e vorremmo sapere se i parcheggi saranno garantiti».

La sicurezza

A fornire qualche notizia in più è arrivata poi un’ordinanza, in cui viene spiegato che il provvedimento di «messa in sicurezza causa dissesto della sottofondazione stradale» sarà valido per tre mesi a partire da giovedì 29. Qualche riga sotto si legge invece «fino al completamento dei lavori di rifacimento della struttura stradale», che però non partiranno prima di mesi. Il caso approderà in Consiglio con un’interrogazione di Andrea Massidda (Misto): «I lavori sono indispensabili ma bisogna comunicare in maniera efficace. È normale che la poca chiarezza faccia sorgere dubbi, la preoccupazione dei commercianti è fondata, anche per le eventuali ricadute negative sugli introiti. È auspicabile un intervento in tempi ragionevoli».

Il cantiere

L’amministrazione prova a chiarire: «L’ordinanza fornisce una data, il 29. L’inversione è stata decisa per garantire una circolazione più sicura in attesa del rifacimento della strada, al via quando sarà terminata via Cabras. Il termine è di tre mesi, ma la validità è prorogabile», spiega l’assessore alla Viabilità, Raffaele Nonnoi. «A fronte delle richieste, abbiamo deciso di mettere in sicurezza il lato con più problemi facendo passare i mezzi sul lato destro», la chiosa del sindaco Tomaso Locci. «I parcheggi saranno garantiti e non diminuiranno, cercheremo anzi di metterne in più».

