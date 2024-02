Via Riu Mortu, riapertura imminente 

Le interminabili code nei pressi della grande rotonda di via Riu Mortu a brevissimo saranno solo un ricordo. Manca pochissimo alla riapertura del tratto di strada chiuso per i lavori di messa in sicurezza del canale tombato, intervento fondamentale per mitigare il rischio idrogeologico.

Sabato mattina sono stati effettuati il collaudo obbligatorio dell'asfalto e della tenuta della soletta sopra il canale e le prove di carico di quel pezzo di strada: ora è tutto in sicurezza e il prossimo passo è solo la rimozione delle recinzioni e il ripristino della viabilità originaria. «Grazie alla programmazione e alla vigilanza nei canali dei due rii principali, si è potuto verificare e programmare l'intervento, dovuto a cedimenti della soletta soprastante il canale di Riu Mortu», scrive il sindaco Tomaso Locci su Facebook, che ha assistito al collaudo assieme all’assessore dei Lavori pubblici Raffaele Nonnoi e ai tecnici dell'ufficio di competenza.

